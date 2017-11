Des sacs à dos garnis offerts aux sans-abris de Seine-Maritime pour les fêtes de fin d'année

Des vêtements chauds, des rasoirs et même du chocolat. C'est ce que vous pouvez offrir aux sans domicile fixe de Seine-Maritime pour les fêtes de fin d'année grâce à l'opération "Sakado". De quoi leur permettre de mieux supporter l'hiver et de leur mettre du baume au cœur.

Noël rime pour beaucoup avec dinde fumante et bonheur en famille. Pour certains, ce n'est que froid, solitude et oubli. Pour pallier ce passage encore plus difficile à vivre que d'habitude pour les sans-abri, l'ADMR, l'association d'aide à la personne, lance pour la première fois en Seine-Maritime l'opération "Sakado". Elle invite particuliers, écoles et même entreprises à tenter l'aventure pour remplir des sacs à dos de quatre kits : chaleur, hygiène, culture/communication et festif.

"On fait un sac pour eux"

Ce que préfèrent Alix et Nathalie dans cette aventure lancée par une autre collègue, c'est la personnalisation de ces colis de survie. En plus des produits d'hygiène, des manteaux chauds, des duvets, elles peuvent y glisser des gourmandises pour réchauffer les cœurs des rues pendants les fêtes de Noël et du Nouvel An.

"Chaque collègue inscrite sur la liste des participantes a son caractère, ce qui la touche (...) L'une va penser aux livres, l'autre aux produits d'hygiène", explique Alix appuyée par Nathalie : "et on pense aussi à la coquetterie, comme offrir aux femmes sans-abris du vernis à se mettre pendant les fêtes".

Un colis pour une femme sans-abri préparé par des collègues d'une entreprise de Darnetal. © Radio France - Victoria Koussa

Comment participer ?

Le principe est simple, offrir tout ce qui pourrait servir à améliorer le bien-être des personnes sans-abri en période de froid intense avec deux règles d'or : ne pas offrir d'alcool ni de produits illicites, et y glisser une attention particulière qui donne l'impression au bénéficiaire de se sentir unique en ces jours de fête.

On participe en déposant avant le 31 décembre un sac à dos dans des points de dépôt du département, au mieux de 40 à 50 litres (un sac de randonnée) rempli par quatre « kits » d’objets utiles :

« chaleur » : vêtements, couverture, gants, écharpe, etc.,

« hygiène » : brosse à dent, dentifrice, gel douche, etc.,

« festif » : tout ce qui n’est ni périssable rapidement et qui permet d’améliorer un ordinaire et de faire la fête en cette période de Noël et de fin d’année : chocolats, conserves de qualité, marrons glacés...

« culture-communication » : livre, recharge de téléphone mobile, stylos, lampe de poche, etc.