Des sacs à histoires pour les bébés du relais d'assistantes maternelles

Sur le tapis de jeu, les enfants suivent attentivement l'histoire du loup lue par Cécilia leur nounou de Quiévrechain, un livre que la jeune femme a sorti d'un sac à histoire que Laetitia Picard l'animatrice de l'Il ô Ram, le relais d'assistante maternelle de Quarouble vient de lui apporter. A l'intérieur du sac en jute 4 livres sélectionnés et prêtés par la médiathèque départementale du Nord. Après la première histoire, les gamins s'emparent des livres pour les feuilleter.

Les sacs vont tourner dans le secteur qui a peu de bibliothèques, et qui ne sont en plus pas forcément bien achalandés en livres pour les plus jeunes. Chez les nounous mais aussi chez les parents qui le souhaitent.

Un outil très intéressant pour Cécilia qui a décidé d'instaurer tous les mercredis un temps lecture, comme une sorte de rituel pour les enfants qu'elle garde.

Un atout indispensable pour toutes les nounous qui n'avaient pas forcément de voiture pour aller à la bibliothèque ou au Ram assure Laetitia Picard, alors que le contact avec les bouquins est fondamental pour le développement des enfants même s'ils ne savent pas encore lire.

Ça va leur permettre de travailler l'imaginaire, de s'émerveiller, comprendre les émotions. Plus on lit des livres, plus on enrichit le vocabulaire, plus on travaille la mémoire et l'attention