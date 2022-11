Des sacs à pain distribués pour lutter contre les violences conjugales à Villeneuve-Loubet

Des sacs à pain pour lutter contre les violences faites aux femmes. Cela peut sembler farfelu, c'est pourtant une arme utile et efficace assure la responsable de la prévention de la délinquance à la ville de Villeneuve Loubet Lucie Rouillon Goodbreak. "Sur ces sacs à pain on rappelle le numéro à rappeler en cas de violences conjugales qui est le 3919. On y voit aussi un violentomètre qui rappelle les limites à ne pas dépasser dans le couple, avec des couleurs du vert au rouge pour rappeler ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas concernant les agissements du conjoint"

ⓘ Publicité

Les boulangers vont faire le relais

Ces 15.000 sacs à pain, tout juste imprimés seront distribués prochainement en boulangerie, et donc distribués aux clients comme un sac à pain classique en partant avec la baguette habituelle. Façon d'informer et sensibiliser l'air de rien. Une façon de tendre la main aux victimes pour qui il est parfois difficile de parler. Si vous constatez des situations alarmantes dans votre entourage, ou que vous êtes vous-même concernée, vous trouvez tous les contacts utiles juste ici .