Des sacs cadeaux pour les SDF de Montpellier

C'était Noël avec quelques jours de retard ce jeudi pour les SDF de Montpellier. Des sacs à dos remplis de vêtements et de produits d'hygiène leur ont été distribués par l'association SAKADO.

L' opération est désormais bien rodée. Quelques mois avant les fêtes, l'association SAKADO basée à Montpellier collecte des sacs à dos pour les distribuer aux sans domicile fixe dans plusieurs villes de France.

Dans l'Hérault et le Gard, ce sont des collégiens et des lycéens qui relaient l'opération dans leurs établissements. Les donateurs achètent les sacs et les remplissent avec des vêtements chauds (pulls, écharpe, bonnet ...), des produits d'hygiène, des produits de fête (foie gras, chocolats ...) et de quoi passer quelques bons moments avec un livre ou un jeu de cartes.

10 % de sacs à dos en plus collectés chaque année

Cette année, ce sont 150 sacs à dos qui ont été reçus par l'association. C'est 10% de plus que l'an dernier. Ils ont été distribués aux SDF ce jeudi dans les locaux de la Croix Rouge à Montpellier. Pour les recevoir, les sans domicile fixe devaient simplement montrer la carte qu'ils utilisent pour prendre leur petit déjeuner à l'association.

Les sacs à dos ont été distribués par des lycéennes

C'est la douzième année que l'association SAKADO basée à Montpellier renouvelle cette opération. Elle a depuis essaimé dans plusieurs villes de France.