Audrey, sage-femme dans l'Yonne : "il faut arrêter de nous prendre pour des andouilles !"

Les sages-femmes se mobilisent une nouvelle fois ce jeudi, dans toute la France, pour demander une reconnaissance de leur niveau d'étude et de leurs responsabilités. C'est la 6e journée de grève et de manifestation depuis le début de l'année. Des sages-femmes Icaunaises témoignent.

Le compte n'y est toujours pas selon les sages-femmes. Moins de deux semaines après leur dernière mobilisation très suivie, elles font à nouveau grève ce jeudi 7 octobre. Une manifestation nationale est prévue à Paris à l'appel de plusieurs organisations syndicales, pour demander une revalorisation de leur salaire, une amélioration de leurs conditions de travail et une reconnaissance de leur statut, qu'elles soient salariées ou libérales.

Des promesses gouvernementales insuffisantes

C'est la sixième fois depuis le début de l'année que la profession est dans la rue. L'annonce le mois dernier par le ministre de la Santé Olivier Véran d'une prime de 100 euros net et d'une hausse de salaires de 100 euros brut par mois, n'est pas suffisante, selon les sages-femmes, qui s'estiment méprisées. A l'image d'Audrey, qui travaille à l'hôpital d'Auxerre depuis 12 ans. Au fil des années, son ras-le-bol s'est accentué : "J''ai participé au mouvements de grève de 2013 et 2014 et au niveau des revendications, on n'a pas avancé du tout. Il faut arrêter de nous prendre pour des andouilles ! C'est un peu ce qu'on ressent : comme on est des femmes qui s'occupent des femmes. On à l'impression qu'on nous dit "où est le problème? "

Aujourd'hui, Audrey et ses camarades réclament davantage de considération pour une profession aux multiples compétences : "Nous avons des responsabilités médicales, par contre, les sages-femmes sont peu ou pas représentées dans tout ce qui est gouvernance des hôpitaux. On fait quand même cinq ans d'études et nous ne sommes reconnues qu'à Bac +3, ce qui est problématique. _Une sage-femme qui sort de l'école va gagner 1850 euros environ brut. Pour toutes les responsabilités qu'on a, c'est quand même très léger_", estime la jeune femme.

Un métier méconnu

Selon Audrey, les différentes mobilisations doivent aussi servir à sensibiliser la population : "On voudrait que tout le monde sache ce que les sages-femmes font exactement. Parce que finalement, quand on interroge la population, les gens ne savent pas trop. Il est important que tout le monde sache qu'on peut aller voir une sage femme quand on est une jeune fille de 16 ans, qu'on a un premier partenaire et qu'on souhaite avoir une contraception, ou quand on souhaite avoir recours à une interruption de grossesse, ou quand on a un désir d'enfant et qu'on veut se renseigner. On peut se faire accoucher par une sage femme et se faire suivre après l'accouchement. C'est aussi ça qui est important pour nous : que tout le monde sache ce qu'est le métier de sage femme et en quoi ça consiste."

Une crise des vocations

Autre problématique soulevée par la profession : le manque de reconnaissance conduit à une crise des vocations et une pénurie des sages-femmes, non remplacées après leur départ à la retraite. Un manque d'attractivité du métier qui engendre énormément de frustrations selon Yolande Kéruzoré, déléguée CGT à l'hôpital de Sens : "il y a une souffrance, une fatigue, un épuisement psychologique aussi, car il faut faire toujours plus avec le même nombre de personnes. Et quand il faut laisser de côté certaines tâches, certaines activités, parce que c'est trop juste au niveau du personnel, c'est une frustration supplémentaire."

Une délégation d'une douzaine de sages-femmes de l'hôpital d'Auxerre, accompagnées de sages-femmes libérales et d'étudiantes sages-femmes doivent défiler ce jeudi à Paris. A Sens, le mouvement de grève devrait être suivi par 90% des sages-femmes de l'hôpital, selon la CGT.