Des salariés d'un Mac Donalds en grève et dénoncent un harcèlement moral de la part de la direction

Il en ont gros sur la patatoes, les employés du Mac Donalds du haut de l'avenue Jean Médecin à Nice n'en peuvent plus. "_Combien de fois les équipiers se font insulter_, affirme Marouane, en CDI. La directrice nous gueule dessus devant les clients. Du coup, eux aussi ne nous respectent pas. On en a marre, on veut que ça s'arrête ! " Alors ce mercredi des soldes, alors que la plus grande avenue commerçante de Nice est noire de monde, une vingtaine de salariés de la chaîne américaine se sont mis en grève.

"Ca sent les égouts !"

Ils dénoncent le harcèlement morale de la direction mais aussi les conditions d'hygiène du restaurant et de leur salle de repos. "Ça sent les égouts, martèle une employée. Ce n'est pas propre et de nombreux appareils électriques ne fonctionnent plus". Les revendications portent également sur l'insécurité du lieu. Situé à proximité de la gare et d'une quartier qui fait très souvent l'objet d'action de la police, le restaurant n'a pas de vigile. Les griefs s'accumulent donc et le mouvement de protestation était prévue de longue date. La direction n'a jamais répondu aux sollicitation des employés. Elle n'a pas non plus répondu aux questions des journalistes, se contentant, lancé au milieu de la salle, des clients et des employés baissant la tête, d'un: "je n'ai pas le temps et je n'ai rien à vous dire ! ".