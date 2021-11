Des salariés d'une boulangerie de Belfort se mobilisent pour leurs salaires

Sept anciens et actuels salariés d'une boulangerie de Belfort ont manifesté ce mardi devant l'enseigne, avenue Jean Jaurès. Ils affirment ne pas avoir été payés depuis plusieurs mois et évoquent des faits de harcèlement. Leur ancien patron dément et affirme que les salaires seront versés.

Scène inhabituelle ce mardi à Belfort. Sept jeunes qui protestent avec des pancartes devant l'enseigne O'délices avenue Jean Jaurès. Certains sont des salariés, d'autres l'étaient. Ils affirment tous ne pas avoir été payés depuis plusieurs mois par leur employeur. Entre les deux parties, le dialogue est compliqué.

Liquidation judiciaire en cours

Laëtitia était responsable vente pour la boulangerie. Elle ne voyait pas arriver son salaire et s'est placée en arrêt maladie pour protester. "Ils nous ont dit qu'ils étaient en redressement judiciaire le 20 octobre, mais ça n'a pas été fait. On a appelé le tribunal de commerce et les choses n'avancent pas, ils ne veulent pas nous payer", dit-elle. Selon elle, le dialogue n'est pas possible avec ses anciens patrons. "Ils voient nos messages mais ne répondent pas", affirme-t-elle.

L'avocat de la boulangerie, maître Boos, maintient qu'une procédure de redressement judiciaire est entamée : "À ce titre, l'intégralité des salaires impayés en cours seront réglés dans les prochaines semaines par les AGS et ce dans le cadre de cette procédure ce qui va constituer j'en suis sur un soulagement pour les anciens salariés", écrit-il.

Des accusations de harcèlement

Les griefs des ex-salariés vont plus loin que la question des salaires. "Il y a eu du harcèlement envers certaines personnes", affirme Laëtitia. "À leur dire qu'elles étaient trop grosses ou qu'elles allaient se faire violer si elles venaient habillées comme-ci ou comme-ca", déclare-t-elle. Des procédures sont en cours aux prud'hommes.

Les responsables de la boulangerie démentent ces accusations. Leur avocat "déplore tout de même que si les anciens salariés avaient daignés ne seraient-ce que d'entamer le dialogue avec leur employeur, nous n'en serions pas la [sic]". Il affirme aussi que "plusieurs litiges sont imputables directement à d'anciens salariés de l'entreprise qui se gardent bien aujourd’hui de l'évoquer". En attendant de recevoir leurs salaires, les jeunes promettent de revenir manifester toutes les semaines.