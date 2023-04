Des salariés de FGM International, basée à Saint-Jean-d'Angély, évacués du Soudan

La PME angérienne FGM International est spécialisée dans le domaine de l’ingénierie agronomique. Elle mène la quasi-totalité de ses projets à l'étranger et intervient depuis 2013 au Soudan (*), en proie depuis 11 jours de sanglants combats opposant les armées de deux généraux rivaux. Le bilan s'élève à plus de 459 morts et plus de 4.000 blessés, selon l'ONU. Nicolas Forgeard-Grignon et Merry Davieaud, dirigeants de FGM International, se trouvaient parmi les 195 ressortissants français rapatriés ce mercredi matin à l'aéroport de Roissy-Charles-De-Gaulle, depuis Djibouti. Un troisième membre de la PME était au Soudan. Mais contrairement à Nicolas et Merry qui étaient à Khartoum, Louis se trouvait à Wad Madani au sud de la capitale soudanaise. Il a traversé la frontière pour rentrer en France par l'Ethiopie.

Une photo depuis la chambre d'hôtel de Nicolas au Soudan - © Nicolas Forgeard-Grignon

Nicolas était à la gare de Paris-Montparnasse ce mercredi matin dans l'attente de regagner son domicile de Surgères en Charente-Maritime, lorsque France Bleu La Rochelle l'a joint au téléphone. Il témoigne. "Le samedi, quand les tensions ont explosé, on était dans l'hôtel, prêts à partir en rendez-vous commercial, et cinq militaires armés sont rentrés. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit, il y a un truc qui ne va pas. On s'est dit "on annule notre notre rendez-vous et on voit ce qui se passe. Et du coup, on est restés confinés une semaine dans un hôtel."

Merry et Nicolas confinés dans leur chambre au Soudan - © Nicolas Forgeard-Grignon

Une situation stressante pour Nicolas et Merry. "Honnêtement, on a eu peur une fois, lorsqu'ils ont commencé à tirer. Ils se sont installés avec des pickups équipés de mitrailleuses et surtout avec un équipement anti-aérien avec deux canons et ça quand ça tire, ça fait énormément de bruit. En plus, ils étaient sous la fenêtre de ma chambre. C'est vraiment le moment où on a eu peur. On s'est mis dans les couloirs en se demandant ce qui se passait, on pensait qu'on nous tirait dessus. Et après, quand on a réalisé que c'était eux qui tiraient et qu'a priori, ça n'allait pas nous tomber dessus, on est vraiment rentrés dans un autre schéma mental en se disant qu'on ne pouvait rien faire. On s'est demandé comment on allait s'organiser avec les neuf autres personnes de nationalités différentes dans cet hôtel jusqu'au moment où on pourrait partir."

Un avion militaire pour évacuer les ressortissants français à Djibouti - © Nicolas Forgeard-Grignon

Après plusieurs jours passés confinés dans l'hôtel, Nicolas raconte l'opération de rapatriement. " L'ambassade nous a exfiltrés l'avant-veille du convoi de départ. Ils ont fait un convoi de bus de l'ambassade de France à l'aéroport militaire qui est proche de Khartoum, puis un pont aérien de l'aéroport de Khartoum à Djibouti, où on a passé deux nuits sur la base. Et là, on vient faire de notre faire le Djibouti-Charles de Gaulle." Après avoir enfin posé le pied sur le sol français, Nicolas Forgeard-Grignon compte commence à peine à réaliser la semaine qu'il vient de passer . "Je pense que je vais décompresser quand je vais m'asseoir dans mon canapé et me dire, qu'est-ce qui m'est arrivé ?" Nicolas et ses collègues comptent retourner au Soudan dès que la situation se sera apaisée pour mener à bien leur projet.

Nicolas et Merry en cours de rapatriement en France - © Merry Davieaud

(*) FGM International mène depuis deux ans un projet FASEP financé par le trésor public pour intégrer des techniques culturales plus pointues de l'état soudanais d'Al-Jazirah, le plus grand périmètre irrigué du monde avec 800 000 hectares. Nicolas, Merry et Louis étaient au Soudan depuis la semaine dernière pour la cérémonie de clôture de ce projet.