Des salariés de l'Ehpad Orpea de Chambray-lès-Tours manifestent contre la direction du groupe

"On paie les pots cassés." Comme ses collègues auxiliaires de vie, aides-soignants ou infirmières et infirmiers de l'Ehpad de Chambray-lès-Tours, Baptiste en veut au groupe Orpea. L'entreprise ne versera pas cette année de prime d'intéressement à ses salariés. Ces quelque 700 euros versés en juin sont habituellement très attendus, à la veille des vacances.

On a l'impression d'être seuls, de ne pas avoir de reconnaissance

"On a aussi d'autres revendications, un petit treizième mois, une revalorisation. On a bien souffert avec le covid et on a l'impression d'être seuls, de ne pas avoir de reconnaissance" poursuit l'infirmier, qui a aussi l'impression de payer les conséquences des errements d'Orpea dénoncés dans le livre "Les Fossoyeurs" et qui ont poussé l'Etat à porter plainte contre le groupe privé. "Nous, ici, on ne voit pas tout ce qui est sorti dans le livre, dans l'enquête. On subit, parce que chez nous ça ne se passe pas comme ça."

Une justification économique qui ne passe pas

Quant à l'explication qui a été apportée aux salariés sur le non versement de cette prime, elle ne les convainc pas. "Comme quoi le chiffre d'Orpea n'est pas assez important, donc qu'ils ne peuvent pas la verser" indique une salariée. "On a été surpris, dans toutes les maisons Orpea, sachant que ça brasse de l'argent, ce groupe. Il y en a, de l'argent !" assure Maryline, auxiliaire de vie qui travaille depuis plus de 10 ans à la Maison de retraite du Parc.

C'est facile de se dédouaner sur les autres

Le groupe Orpea a indiqué cette semaine que la prime dite "Macron" serait versée aux salariés. A Chambray-lès-Tours, on est sceptiques. "Rien n'est garanti, on ne l'a pas encore reçue" nous dit Diana, qui regrette que le groupe mette en avant une autre prime, exonérée d'impôts et de cotisations sociales, pour faire oublier le non-versement de la prime d'intéressement. "C'est facile de se dédouaner sur les autres."