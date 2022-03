Des salariés de l'usine Thalès en grève pour réclamer de meilleurs salaires à la Ferté-Saint-Aubin

Des salariés de l'usine Thalès de la Ferté-Saint-Aubin, dans le Loiret ont installé un piquet grève, ce jeudi après-midi. Une première depuis le début de leur mobilisation, commencée il y a plus d'un mois. Ils sont une centaine à se mettre en grève chaque jeudi pour réclamer de meilleurs salaires, selon la CGT. Des "jeudis de la colère", c'est le surnom que les grévistes ont donné à leur mobilisation, sont aussi organisés sur d'autres sites du groupe français Thalès LAS.

Passer de 3,5% à 5% de hausse des salaires

"A la Ferté-Saint-Aubin, on fabrique des roquettes, des bombes, donc on a des salariés qui manipulent des explosifs", explique Armelle Bruant, déléguée CGT dans l'usine Thalès. "La majorité de ces salariés sont payés entre 2.000 et 2.500 euros brut. C'est totalement insuffisant au regard des risques qui sont pris, au regard des qualifications nécessaires pour faire ce métier", ajoute la déléguée syndicale qui pointe aussi du doigt la hausse constante du coût de la vie.

Pour le moment, la direction de l'entreprise prévoit une augmentation des salaires de 3,5%. Mais les grévistes réclament une hausse de 5%. "On estime que la direction, qui a à peine bougé un petit doigt, doit comprendre que la colère est réelle et que ça ne se passera pas comme ça", poursuit Armelle Bruant.

Un groupe en très bonne santé financière

La colère est d'ailleurs montée d'un cran ce jeudi, lorsque les salariés ont pu examiner le bilan de l'entreprise Thalès. "Les résultats sont exorbitants, tous les chiffres sont en hausse, même le prix de l'action du groupe va augmenter à nouveau, et d'autant plus avec les événements actuels [la guerre en Ukraine]", constate la déléguée CGT. "Le message de notre PDG est clair : l'année a été exceptionnelle et les perspectives pour 2022 - 2023 devraient être aussi bonnes, donc le groupe devrait générer des milliards d'euros sur cette période." Armelle Bruant, et les grévistes, dénoncent donc des augmentations de salaires insuffisantes au vu des profits réalisés par le groupe.

Aucune négociation n'est prévue pour le moment entre les grévistes et la direction. Les salariés comptent maintenir leur mobilisation jusqu'à ce qu'un dialogue soit instauré.