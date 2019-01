Des salariés des finances publiques en grève dans le Calvados

Caen, France

Une soixantaine d'agents des finances publiques du Calvados ont répondu présent à l'appel à la grève de l'intersyndicale CGT, Solidaires, FO et CFDT. Ils dénoncent la suppression pour la rentrée prochaine, en septembre 2019, de 23 postes. Des départs à la retraite qui ne seront pas remplacés.

Cette annonce, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Alain Devaux, le secrétaire de section de la CGT. Selon lui leurs conditions de travail se dégradent depuis des années, ce qui pénalise les usagers : "Cela fait dix ans que la direction générale des services publiques a perdu environ 40 000 emplois en France. Cela représente 300 emplois dans le Calvados. Aujourd'hui 23 suppressions de poste, c'est le risque de nouvelles fermetures de trésorerie." "Affaiblir" les services publics lui semble "inconcevable" en plein mouvement des "gilets jaunes".

La suppression de postes est d'autant plus difficile à avaler que les agents doivent gérer en ce moment le prélèvement à la source. Alain Devaux connaît le problème, il est contrôleur au service des impôts des particuliers, et s'occupe justement du prélèvement à la source : pour lui, c'est une surcharge de travail : "Il y a beaucoup de monde au guichet, or il est prévu huit suppressions d'emploi dans les services concernés par le prélèvement à la source, ça nous semble incohérent."

L'intersyndicale se réunira en fin de semaine pour réfléchir à une nouvelle journée de grève, peut-être le 5 février.