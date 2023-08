Des salariés du magasin Leclerc de Pont-Rémy dénoncent un management "humiliant"

Que se passe-t-il au magasin Leclerc de Pont-Rémy, près d'Abbeville dans la Somme ? Huit salariés actuels ou passés par dans l'entreprise décrivent des conditions de travail intenables et un management qu'ils jugent brutal de la part du directeur du magasin. Celui-ci nie tout problème, soutenu par son supérieur hiérarchique, le PDG du magasin.

Pression à la rentabilité et ambiance "malsaine"

La majorité des huit salariés qui témoignent auprès de France Bleu Picardie le font anonymement, par peur des représailles. Tous et toutes décrivent la même mécanique : un rythme de travail intenable, justifié par la rentabilité de l'entreprise. Anthony, ancien cuisinier passé par le rayon traiteur du Leclerc de Pont-Rémy, travaille aujourd'hui dans une autre région et accepte d'être cité : "Le matériel était au strict minimum, j'ai dû ramener mon propre rouleau à pâtisserie, et pourtant, il fallait faire du chiffre."

Lors d'une journée promotion l'année dernière, il arrive à produire 90 pizzas : "c'est un gros effort, mais le lendemain, on m'a dit de recommencer, puisque j'y suis arrivé une fois." D'autres témoins décrivent le même mécanisme : "il fallait faire toujours plus, assurer plusieurs rayons en même temps, faire toujours plus vite avant l'ouverture, sans remerciements et même avec des commentaires blessants."

Derrière cette pression, tous et toutes mettent en cause le directeur du magasin, accusé d'être brutal voire, et le mot revient souvent, "humiliant" : "il a une façon d'être rabaissante, malsaine" affirme Anthony qui a vu un collègue fondre en larmes sous la pression. Une scène fréquente si l'on en croit les témoignages. Francisco, ancien poissonnier, évoque lui aussi des humiliations et affirme être parti "à cause du directeur" : "le turn-over est important dans le magasin, entre les démissions et les arrêts maladie".

La direction nie tout problème

Contacté par France Bleu Picardie, le directeur du magasin dément toutes les accusations. Il ne souhaite pas s'exprimer officiellement. Son supérieur hiérarchique et PDG du magasin, en congés à l'étranger, nous écrit : "je m'étonne de ces allégations non fondées et gratuites dont fait l'objet mon entreprise" puis nous renvoie vers le service communication du groupe Leclerc.

De son côté, l'inspection du travail, aperçue dans les rayons du magasin cette année, souhaite garantir la confidentialité des échanges avec les salariés et ne donne pas suite à notre demande d'information.