Des salariés en grève sur des sites Ferropem "menacés" en Savoie et en Isère

Les syndicats de Ferropem annoncent que des salariés sont en grève depuis ce jeudi, et d'autres le seront à partir de ce vendredi,sur différents sites de l'entreprise, notamment ceux de Montricher et Château-Feuillet, en Savoie, et celui des Claveaux, en Isère. Plusieurs assemblées générales ont également lieu et sont encore prévues.

Objectif, lutter contre un plan de restructuration

D'après la CGT, ces trois sites sont "menacés" suite à l'annonce cette semaine d'un plan de restructuration, lors d'un comité d'entreprise. Ils craignent ainsi des suppressions de postes. Les représentants syndicaux ont également contacté des élus locaux, notamment des députés, pour faire remonter leurs revendications au plus haut sommet de l'Etat. La maire de Montricher-Albanne était ainsi devant l'usine, avec les salariés, ce jeudi.

Ferropem, filiale du groupe Ferroglobe, fabrique du silicium pour l'industrie automobile.