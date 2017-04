Des sangliers dans la ville : une battue va s'organiser à Villers-les-Nancy

Trop de risques, trop de dégâts ces derniers mois causés par des sangliers à Villers-les-Nancy dans l'agglomération de Nancy. Des tirs de nuit silencieux vont s'organiser dans le parc de Brabois d'ici le 21 avril.

En décembre dernier, le jardin botanique de Villers-les-Nancy dans l'agglomération de Nancy a été contraint de fermer plusieurs jours ! Des sangliers ont ravagé des terrains où des bulbes de plantes venaient d'être plantés. 4000 ont été détruits et les dégâts eux, ont été estimés à plusieurs milliers d'euros. Des pièges ont bien été installés, en vain.

Des mesures de protection pour les habitants

Aujourd'hui, les risques seraient trop importants pour les riverains et les automobilistes. C'est ce que l'on comprend, car sur le sujet personne ne souhaite s'exprimer. La préfecture de Meurthe-et-Moselle confirme dans un communiqué "l'organisation d'une battue administrative , décidée en accord avec la mairie de Villers-les-Nancy". "Après les tentatives de capture, on passe à la battue en raison de la prolifération et du risque pour la sécurité des automobilistes", peut-on lire encore sur la communication.

Des tirs silencieux

Les secteurs concernés: le parc de Brabois et le sentier d'Hardeval entre Villers et Laxou. Combien de sangliers concernés ? Une harde de 6 à 15 animaux. Les tirs sont prévus de nuit, silencieux, nous précise-t-on d'ici la fin de la semaine prochaine , d'ici le 21 avril. On nous précise encore qu'il n'y aura pas de gêne pour la population du secteur.