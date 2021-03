Des sans-abris dénoncent des verbalisations abusives à Montpellier pour non port du masque

A Montpellier, des sans-abris et des associations s'indignent de verbalisations pour non port du masque qu'ils jugent abusives. La Mairie dément tout acharnement et invoque le respect nécessaire des gestes barrières.

Rendez-vous est donné à 14h devant la gare Saint-Roch. L'association Sakado, qui offre chaque hiver des sacs et des kits utiles aux sans-abris de Montpellier, organise cette fois une distribution de masques et gel hydroalcoolique dans le centre-ville. "Pour leur donner les moyens de respecter les gestes barrières. Echapper à la pression des contrôles et des verbalisations qui ont lieu ces derniers temps" affirme Thierry Teulade, fondateur de l'association.

C'est Pierrot, un ancien SDF aujourd'hui bénévole, qui guide la maraude. Première étape : la place de la Comédie, au pied des marches de l'Opéra. Grégory, Karim et leur petit groupe acceptent volontiers les masques. "On vit dans la rue mais on touche un peu d'argent chaque mois. On en achète quand on peut. Mais c'est surtout les associations qui nous en donnent. Le truc c'est que même quand on en a, on nous fait des problèmes."

"On nous met des amendes parce qu'on est dehors"

"On en prend tous les jours des amendes, s'énerve Karim. On nous dit "tu as pas le masque", alors que le masque il est là. Regardez, on en a tous là. Je vous prends un exemple, l'amende pour regroupement. Là il y a un groupe de six, sept personnes à côté, on leur dit rien. Nous si on est trois, des gens de la rue, là ils verbalisent." Son ami confirme : "on nous met des amendes parce qu'on est dehors. Mais alors on va où?".

Avec une maraude pour distribuer masques et gel hydoralcoolique aux sans-abris du centre de Montpellier Copier

"Triple peine"

"Trouver un masque ce n'est pas si difficile, assure Pierrot. Mais le porter huit heures par jour quand on fait la manche, ça c'est compliqué. Des fois ils le portent sous le menton et on les verbalise. Ce n'est pas normal. C'est la triple peine. Verbaliser quelqu'un qui ne peut pas payer d'amende, qui a des galères dans sa vie. S'il s'en sort, il se retrouve avec des PV à payer... C'est un cercle vicieux et c'est triste. Si les politiques, Delafosse (maire de Montpellier, NDLR) se mettaient à leur place, ils seraient plus indulgents."

"Le problème, c'est pas la police municipale. Ce sont les ordres donnés". Pierrot, ex SDF Copier

Pierrot a monté, en décembre dernier, son association "Pierrot et Biancka" pour venir en aide à ceux qui vivent dans la rue. Il entend soulever cette question mercredi prochain, lors d'une rencontre avec un représentant de la Mairie. D'autres associations sont elles aussi monté au créneau : Entraide SDF Montpellier, Femmes invisibles. La polémique a enflé ces dernières semaines, alimentée par Rémi Gaillard, youtubeur, candidat aux dernières municipales, qui a pris parti pour un SDF placé en garde à vue à la suite d'une verbalisation.

"Polémiques montées de toute pièce"

En attendant la Ville dit faire respecter les règles et pointe une récupération politique. Voici sa réponse par écrit :

"Le port du masque dans l’espace public est imposé par un décret gouvernemental. Les maires sont tenus de faire respecter cette règle et leur responsabilité est de tout faire pour protéger la population d’un risque sanitaire que nous savons élevé. La très grande majorité des SDF présents en centre-ville porte un masque, très souvent fourni par le CCAS ou par les associations en maraude. La Ville de Montpellier est aux côtés des plus fragiles dans cette crise. Les polémiques montées de toutes pièces nuisent à l’action publique au moment où nous devons faire bloc pour lutter collectivement contre la pandémie et faire respecter des règles qui s’appliquent à toutes et tous."