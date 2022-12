Des sapins de Noël qui poussent près de chez vous en Vendée

C'est le grand rush de Noël ces jours-ci à La Sapinière, aux Essarts-en-Bocage en Vendée. La ferme de 25 hectares produit des sapins de toutes tailles, cultivés le plus naturellement possible, avec des moutons dans les parcelles. "On vient tous les ans- raconte Olivier, client et venu en voisin- la qualité est très bonne, c'est un rituel chaque année en famille, j'ai deux filles impatientes de le décorer". "On veut un grand sapin, harmonieux, c'est local, on fait marcher l'activité locale donc c'est parfait", ajoute Sandrine, autre cliente.

ⓘ Publicité

Fabien Blanchet co-dirigeant de La Sapinière (l'exploitation vient d'être reprise) souligne qu'il s'agit d'un travail effectué tout au long de l'année: "On les taille, l'hiver et au printemps, on donne du compost en mars, il faut 5-6 ans pour avoir des sapins d'un mètre (...) Ici ils sont fraîchement coupés".

"C'est le rush, ce sont les semaines les plus intenses de l'année" Valérie Picard

Cette année, les sapins de Noël coûtent un peu plus cher précise Valérie Picard l'autre dirigeante :" On a été obligé d'augmenter nos prix par rapport aux transports, à l'énergie, soit 10%. Le petit Norman va commencer à 17 euros, 43 euros pour la taille moyenne". Pour satisfaire la demande la ferme, est ouverte tout ce week-end.

La Sapinière vend directement aux clients mais aussi aux associations, jardineries et entreprises. © Radio France - Yves-René Tapon

loading