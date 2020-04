Coronavirus : Des Sarthois fabriquent 2.000 visières grâce à leurs imprimantes 3D

Une chaîne de solidarité se développe pour fabriquer des visières en plastique. Partout en France, des particuliers équipés d’imprimantes 3D fabriquent chez eux des protections dédiées aux soignants, aux caissiers, aux forces de l’ordre etc. Des sortes de serre-têtes auxquels on accroche une feuille de plastique qui recouvre le visage.

Une centaine de volontaires dans la Sarthe

La mobilisation s’organise grâce aux réseaux sociaux. Dans la Sarthe, ils sont une centaine de membres actifs sur le groupe Facebook "Shields Visière Solidaire". Et on peut dire que cette petite armée de volontaires, les "makers" comme ils s'appellent, est très efficace. En 10 jours, ils ont fabriqué plus de 2.000 visières.

"C'est une grosse machine qui s'est mise en place. Une majeure partie des "makers" possède une imprimante 3D qui fonctionne jour et nuit. On a beaucoup moins de contraintes qu'une entreprise, il n'y pas de notion de validation par exemple ou de hiérarchie. C'est vraiment exponentiel", s'enthousiasme Nicolas Dubois, un passionné d’informatique qui coordonne le groupe Facebook.

Un soulagement pour les soignants

Les visières sont ensuite données dans les supermarchés, les maisons de retraite, les hôpitaux ainsi qu'aux médecins généralistes.

Pour le docteur Bernard Richard qui exerce au Mans, c'est un vrai soulagement : "C'est une protection du visage et des yeux. En tant que médecin, si on se retrouve confronté à des patients qui ont un syndrome infectieux, on peut ajouter un masque FFP2. Cette visière est un complément exceptionnel. C'est une initiative réconfortante, on se dit qu'il y a des gens qui prennent soin de nous", s'émeut le docteur.

"No business", c'est la règle

Le geste de solidarité est d’autant plus fort que ces visières sont distribuées gratuitement. "La règle pour entrer dans notre groupe c'est : "no business". On s'interdit de récupérer le moindre euro, de monter la moindre cagnotte au nom du groupe. La seule chose qu'on accepte, ce sont les dons de matière première", tient à souligner Nicolas Dubois.

En l’occurrence, pour fabriquer ces masques, les volontaires ont besoin de filaments PLA et de feuilles en PVC. Ils peuvent compter sur la générosité de quelques grandes surfaces et de particuliers.

Pour faire un don de matière première vous pouvez écrire à cette adresse : appro.covid72@gmail.com