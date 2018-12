Des sarthois payés au Smic peu convaincus par les annonces du président

Le Mans, France

Ces sarthois touchent à peine 1.200 euros nets par mois et l'annonce de 100 euros de plus par mois décidée par le président de la république a été accueillie avec prudence.

Réactions de sarthois qui travaillent dans le centre-ville du Mans.

Bélinda, 20 ans serveuse dans un restaurant

Bélinda a 20 ans. Elle est serveuse dans un restaurant du Mans, place de la République. "Aujourd'hui, je gagne à peine 1.200 euros net par mois; pour moi, les cent euros en plus ça ne va rien changer car avec les charges que je paie (électricité, chauffage, loyer, assurances) plus la nounou et la baby-sitter les week-end quand je travaille, ça ne suffit pas. Et puis; il faut faire attention aussi parce que dès que l'on touche un peu plus, après on n'a plus les APL".

Mélissa vendeuse dans un petit supermarché

À 21 ans Mélissa est vendeuse dans un petit supermarché et elle est un peu plus mesurée car elle vit chez ses parents et a moins de charges. "Moi, je n'ai pas toutes les charges d'une famille, mais je comprends totalement que ça peut être compliqué de finir le mois avec un Smic. Sur cette augmentation de 100 euros, il faut voir si c'est du net ou du brut; c'est vrai que ça peut aider certaines personnes mais est-ce que c'est suffisant, je ne suis pas sûre. Ça reste une bonne nouvelle, mais il faut avoir forcer pour avoir ça quand même. " Et quand on lui demande si les gilets jaunes doivent continuer leurs actions, elle répond : "je ne sais pas s'il y aura encore du plus, mais pourquoi pas effectivement continuer encore, mais pas dans la violence".

Maxime vendeur dans un magasin de décoration

Maxime est celui qui est le plus positif après les annonces du président de la république sur la hausse du Smic. "Moi personnellement, je pense que c'est bien; après il faut voir comment ça va tomber sur la fiche de paie" souligne ce vendeur dans un magasin de décoration de la galerie marchande des Jacobins. "On en a d'ailleurs parlé avec les collègues et on est très content pour l'instant. C'est toujours bon à prendre. C'est un bon premier geste. Pour le pouvoir d'achat, c'est très bien. 100 euros de plus par mois, c'est un restaurant, un cinéma en plus. Pour l'instant, c'est du positif mais il faut quand même voir sur la fiche de paie".