Des sauveteurs mosellans en partance pour le Liban restent finalement en France

Après la double explosion qui a frappé Beyrouth, la capitale du Liban ce mardi, un groupe de bénévoles de Moselle devait s'y rendre pour prêter main forte aux sauveteurs sur place. Mais au final, les autorités libanaises leur ont dit non et ils restent finalement à quai, avec 2 tonnes de matériel.

Ils étaient 18 bénévoles de l'association des secouristes sans frontières, près à prendre l'avion ce jeudi, direction Beyrouth. La capitale du Liban encore dévastée a besoin de monde pour sauver ce qui peut encore l'être. Deux équipes au total étaient sur le pont : l'une médicale en provenance de Dijon et la seconde mosellane, spécialisée dans le sauvetage et la recherche de victimes. Une mission finalement annulée, les autorités libanaises refusant l'aide de ces sauveteurs et leurs 2 tonnes de matériel.

Plus besoin de monde

La nouvelle est tombée soudainement ce jeudi matin, pour Marianne Angeloni, la présidente de l'association des secouristes sans frontières. "Le Liban n'a désormais plus besoin de nouvelles équipes médicales sur place, ni de recherches, ni de pompiers." C'est en effet le pays touché par la catastrophe qui décide de qui vient et qui reste chez soi dans ce genre de situation. Un hôpital les attendait sur place, ainsi que la Croix rouge locale.

Une déception forcément pour Marianne Angeloni, qui ne demandait qu'une chose : aider les secours sur place. "C'est frustrant, nous avions tout qui était prêt. Mais ça nous est déjà arrivé par le passé." La présidente de l'association préfère maintenant relativiser et se dire que si son équipe a été refusée, c'est qu'il y a déjà le nombre nécessaire de sauveteurs. "Il y a toujours des équipes sur place, et on se tient toujours prêt. Si dans quelques heures, le Liban a de nouveau besoin de nous, on sera prêt à partir", conclut-elle.