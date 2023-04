Des scènes du film "Les trois mousquetaires" tournées dans un château du Calvados, à Fontaine-Henry

La nouvelle sortie du cinéma français avec Vincent Cassel, Eva Green, Romain Duris ou encore Pio Marmai et François Civil, a été tournée en France et notamment en Normandie, dans le château 13ème siècle de Fontaine-Henry.

Fontaine-Henry ou le château du mousquetaire Athos !

Avec sa façade Renaissance et son architecture de style gothique flamboyant, le château de Fontaine-Henry a séduit la production, raconte le propriétaire du château Pierre d'Oilliamson*. " Au mois de juillet 2021, j'ai été contacté par une société de production et puis en septembre 2021, le tournage a commencé ! Le château a été choisi en fonction de cette cohérence chronologique et stylistique qui était nécessaire pour la crédibilité du film",* assure Pierre d'Oilliamson.

Le château a donc servi comme cadre pour illustrer le château du mousquetaire Athos. " En fait, Athos dans le livre d'Alexandre Dumas, c'est un comte qui s'appelle Olivier de La Fère et il a un château que l'on appelle, le château La Fère" raconte le propriétaire de Fontaine-Henry.

Le château de Fontaine-Henry, avec son propriétaire Pierre d'Oilliamson, le 3 avril 2023. © Radio France - Marie-Aimée Copleutre

Une des pièces du château où le tournage a eu lieu en septembre 2021, pour le film "Les Trois Mousquetaires", avril 2023 © Radio France - Marie-Aimée Copleutre

" J'ai vu Vincent Cassel en mousquetaire "

C'est donc Vincent Cassel qui interprète le personnage d'Athos dans le film. " Je l'ai croisé, totalement armé comme un mousquetaire, mais j'avais pas envie de le croiser en pleine nuit dans un bois, parce que là je n'aurai pas su à qui j'aurais eu affaire ! " commente avec un sourire Pierre d'Oilliamson.

Le tournage a eu lieu un peu partout, dans les jardins, dans la chapelle et dans plusieurs pièces du château. " Le travail des décorateurs a été impressionnant, ils ont réussi à reproduire des décors du 17ème siècle, à l'époque où se passe le roman, soit sous le règne de Louis XIII. En tout cas, juste avec du polystyrène et de la peinture, les décors me paraissaient réalistes ! " s'exclame Pierre d'Oilliamson.

10 jours de tournage à Fontaine-Henry

Pour tourner quelques scènes, il a fallu 10 jours de tournage et environ 125 personnes : des décorateurs, caméraman, acteurs, preneurs de son, techniciens pour la lumière.

" Ce fut impressionnant, tout s'est passé en ordre, dans le calme, avec beaucoup de respect du lieu ! C'était extraordinaire la synchronisation de tout ce monde là. Il n'y avait pas un mot plus haut que l'autre, c'était vraiment incroyable ! " fait part Pierre d'OiIlliamson.

