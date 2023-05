Des séances de cinéma à l'espace culturel de La Hague dès septembre

Les habitants de La Hague vont pouvoir se faire une toile à deux pas de chez eux ! C'était une promesse de campagne de l'actuelle majorité : relancer les séances de cinéma dans la commune. Ce sera le cas à partir du 6 septembre, à raison d'un mercredi par mois, à 17 heures et 20h30. "C'était une attente des habitants, surtout des seniors. C'était un projet de mandat, et il nous tenait à coeur", souligne Nathalie Dubost, adjointe en charge de la Culture à La Hague.

Le cinéma au bout de sa rue

Plusieurs possibilités s'offraient à la commune de 12.000 habitants. "Soit le faire en régie avec des agents de l'espace culturel, mais cette solution s'est révélée très couteuse. On l'a écartée. On pouvait aussi aller avec l'Odeon/CGR ou avec la Ligue de l'enseignement de Normandie. On est allé voir ce qui se faisait sur les territoires voisins, au Donjon de Bricquebec et au Normandy de Saint-Sauveur-Le-Vicomte. On s'est vite rendu compte que la solution proposée par la Ligue correspondait le mieux à ce qu'on voulait : que ce soir porté par une association du territoire", explique l'adjointe.

C'est un modèle itinérant : une personne de la Ligue vient avec le matériel de diffusion. Les films sont projetés sur le grand écran de la salle de 250 places. "Le but n'est pas de faire de l'espace culturel un cinéma. C'est vraiment de permettre aux gens du territoire de venir voir une séance de cinéma sans avoir à prendre leur voiture pour aller à Cherbourg. Ça a du sens. On va mettre en place du covoiturage pour venir à plusieurs. A l'espace culturel, il y a déjà un bar et à chaque spectacle, on offre la possibilité aux associations de le tenir", confie Nathalie Dubost.

10.000 euros par an

Une première réunion publique a eu lieu le 27 janvier dernier. Une association, Ciném'Hague, a vu le jour début mars pour mener à bien ce projet. "Ce qui est fantastique, c'est que ça cible toutes les tranches d'âges. Notre but est de faire venir un maximum de personnes, d'amener le cinéma aux gens", souligne Marie Maurouard, la présidente de l'association de 25 membres. Une commission de programmation choisira les films : la première doit se réunir courant juin. Les films projetés sont récents (souvent cinq semaines après leur sortie). "La Ligue de l'enseignement va proposer des films, et on aura à choisir", précise Marie Maurouard.

Comptez 5,50 euros la séance en plein tarif (fixé par la Ligue). L'argent sera récolté par l'association et reversé en partie à la Ligue. Le partenariat vaut pour 24 séances et coûte 10.000 euros payés par an à la Ligue de l'enseignement : ça représente 85 centimes par habitant. Un bilan sera effectué au bout d'un an. Un investissement de 5.000 euros a été réalisé pour améliorer le son de la salle.