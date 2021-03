Des séances de réflexologie plantaire offertes aux étudiants cette semaine dans le Calvados

Du 15 au 21 mars, un collectif de réflexologues a décidé d'offrir des séances gratuites aux étudiants normands. Il s'agit d'une technique de relaxation grâce à des points "d'acupression" sur les pieds. Le but est de permettre aux étudiants, fragilisés psychologiquement, de se sentir mieux.

Ce lundi 15 mars, vers 14 heures, Théo est le troisième étudiant a passé entre les mains de Marie-Pierre Fagot, réflexologue plantaire basée à Caen. Comme une trentaine d'autres professionnelles en Normandie, elle a décidé d'offrir des séances gratuites aux étudiants cette semaine, par solidarité.

"On a bien conscience de leurs difficultés, de la détresse psychologique dans laquelle ils peuvent se trouver actuellement. Le but est vraiment que, pendant une heure, ils se relaxent et oublient cette réalité, cette morosité ambiante que nous subissons tous", explique Marie-Pierre Fagot.

Étudiant en deuxième année de Droit à l'Université de Caen, Théo a entendu parler de cette initiative grâce à une amie, et il ne regrette pas d'être venu.

Réduire le stress et les troubles du sommeil

Après un entretien qui permet de connaître l'état de santé physique et moral des étudiants, la séance commence. Théo est allongé sur le dos, emmitouflé dans un plaid. Marie-Pierre lui masse les pieds, en lui expliquant chaque mouvement.

"Là, je stimule votre système immunitaire. Je stimule des points précis, pour rétablir l'équilibre et l'énergie, car tous vos systèmes sont représentés sous votre voûte plantaire. Cela peut agir sur le stress, les troubles du sommeil, etc."

Et après une heure de séance, l'étudiant se sent très apaisé. "Je me sens beaucoup mieux que quand je suis arrivé. Les cours en distanciel, ça devient chiant, ça fait vraiment du bien d'être dans un nouvel environnement. Je pense que les étudiants vont apprécier", confie-t-il.

L'agenda de la réflexologue s'est, en effet, rempli très rapidement. En tout, 12 étudiant(e)s vont participer à ces séances gratuites cette semaine. À 50 euros le rendez-vous habituellement, c'est le pied !