Des secouristes de la Haute-Vienne témoignent après une mission Covid-19 en région parisienne

"Ils sont tous sortis grandis de cette expérience". C'est ce qu'affirme Jérémy Lavergne, le président de l'union départementale des premiers secours en Haute-Vienne. Depuis début avril 16 jeunes secouristes du département ont été mobilisés pour mener une mission Covid en région parisienne. Une région beaucoup plus touchée par l'épidémie que le Limousin. Les jeunes secouristes étaient notamment appelés à prêter main forte aux équipes du SAMU pour des interventions d'urgence mais ils ont surtout jouer un rôle essentiel dans les EHPAD.

"On intervenait là où il y avait le plus de besoins"- Marie

Marie, jeune secouriste de 19 ans, ne connaissait pas l'univers des EHPAD et dans un tel contexte son aide a été d'autant plus appréciée. "On intervenait dans des EHPAD où il y avait des cas positifs de Covid et forcément c'est là qu'il y avait le plus de besoins". Mais ce dont elle se souvient c'est surtout du contact avec les résidents. "J'appréciais de discuter avec les résidents , même quelques mots, et j'avais de la peine pour eux qui ne pouvaient pas voir leur famille, et on sentait que ça leur faisait du bien de nous voir". Mais ce qu'elle retient aussi c'est la solidarité avec les personnels des EHPAD. Elle a eu aussi "la chance" dit-elle de ne pas avoir été confrontée à un décès car elle ne sait pas comment elle aurait réagi.

"Si on me demande de repartir, j'y vais"- Vincent

A 26 ans Vincent est devenu secouriste il y a très peu de temps. "Cette mission a été très enrichissante" explique t-il et lui aussi s'est senti particulièrement utile en EHPAD où "les personnels étaient fatigués, et on a pu un peu les soulager". Vincent a aussi vu des cas s'aggraver parmi les résidents mais ce qu'il retient c'est les remerciements qu'il a reçu d'une personne âgée. "C'est l'image qui m'a le plus marqué" dit-il et il est catégorique "Si on me demande de repartir, si je peux j'y vais". Et sur ce point Audrey, jeune secouriste de 19 ans le rejoint : "Au début j'hésitais à partir car c'est stressant quand on ne connait pas mais aujourd'hui je ne regrette pas du tout et j'ai beaucoup appris".