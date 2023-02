Des secouristes s'entraînent à évacuer des faux blessés dans une rave-party en Dordogne

De jeunes fêtards sont réunis pour une rave-party, quand un paysan s'approche, le fusil à la main, et tire dans la foule, avant de blesser plusieurs jeunes avec un couteau. Rien de cela n'est vrai, mais voilà le pitch de l'exercice auquel participaient des secouristes de la protection civile ce samedi matin.

Les secouristes ont appris à prendre en charge des blessés. - Protection civile de la Dordogne

Une trentaine de secouristes

En tout, une trentaine de secouristes et une quinzaine de plastrons ont participé à l'entraînement. Réunis au stade municipal du Change en Dordogne, ils ont appris pendant deux heures à secourir, évacuer et à prendre en charge les blessés. Il a fallu monter les tentes, utiliser les cinq ambulances et les deux véhicules de soutien aux populations mis à disposition.

La protection civile organise ce type d'exercice grandeur-nature au moins une fois par an. Cela permet aux secouristes de s'entrainer et d'appréhender des situations qui peuvent arriver au cours de leur mission.