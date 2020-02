Des seniors déguisés pour une séance photos rigolote avec des adolescents de Château-Gontier-sur-Mayenne

Les séniors ont beaucoup d'humour et d'auto-dérision, et ils le prouvent ! Une quinzaine de personnes âgées de plus de 65 ans de Château-Gontier-sur-Mayenne - principalement des résidents du square des âges, une résidence pour personnes âgées autonomes et indépendantes - ont été photographiées le 18 décembre dernier dans des situations rigolotes, par quatre adolescentes encadrées par le service jeunesse de la ville. Ces photos décalées et loufoques vont servir à décorer le livret menu qui sera distribué lors du repas des aînés de Château-Gontier-sur-Mayenne, le 1er mars prochain. Une expo photo est également prévue lors du repas.

Une séance photo loufoque

"On ne va pas faire de défilé", plaisante Marie-Thérèse, 84 ans, l'une des top model d'un jour, "on est déguisé, ça ne nous dérange pas", explique t-elle une casquette à l'envers sur la tête et des lunettes roses sur le nez. Pour Gisèle, 92 ans, c'est un casque bluetooth sur les oreilles, "je ne sais pas ce que c'est, bluetooth", sourit-elle.

Reportage France Bleu Mayenne.

Les personnes âgées sont photographiées dans un skate-park, en train de jouer au billard ou au baby foot, ou autour d'un jeu de carte. Et derrière l'objectif, Orlane et Laura, "il faut que ce soit rigolo, décalé, loufoque. C'est sympa on rigole, on passe un bon moment" raconte les deux adolescentes.

C'est très bien de réunir les anciens avec les jeunes. Sinon on aurait fait la belotte, mais là on voit autre chose !

Et cette séance photo fait du bien aux personnes âgées selon Véronique Bréault, elle travaille dans une résidence seniors, "ça permet de rompre les activités du quotidien, d'aller voir ailleurs. Ils aiment le contact avec les enfants, avec les jeunes".

Orlane, 14 ans, a notamment photographié Maryvone, 73 ans.

J'ai joué au billard et au baby-foot. Il faut de l'humour, sinon on ne vit pas. Moi ça me plait, j'aime bien les jeunes, ils sont plein de vie - Maryvone, 73 ans.

J'aime bien le contact avec différentes personnes, ça nous apprend à les respecter, à vivre autrement - Orlane, 14 ans.

Une cure de jouvence, le meilleur moyen de rajeunir !

Les jeunes ont mis les personnes âgées dans des situations rigolotes. © Radio France - Charlotte Coutard