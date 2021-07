A Cabourg, des seniors en vacances grâce aux "Petits frères des pauvres"

C'est dans l'ancien hôtel-restaurant du "Grand Balcon" que huit personnes âgées originaires de la périphérie de Lille ont élu domicile. Pendant dix jours, elles logent dans cette bâtisse à l'architecture traditionnellement normande, à deux pas de la mer. Au programme : balades à la plage, sorties au restaurant, activités manuelles ou encore visite d'un haras. Une bouffée d'air frais pour ces seniors, qui ont entre 59 et 86 ans. Sur la terrasse, Véronique trinque aux vacances. "Ce n'est pas du tout la même vie que chez soi. Il faut changer d'horizon, voir un peu ce qu'il y a ailleurs. Si on n'avait pas ce changement, je crois que ça n'irait pas", avoue la sexagénaire, qui habite à Loos, juste à côté de Lille. Pour Roberte, qui ne sort presque jamais de chez elle, ces quelques jours sont précieux : "On est bien entourés. C'est de la chaleur humaine et ça maintenant, c'est rare."

Lutter contre la solitude

Tous sont suivis par l'association des Petits frères des pauvres, qui a pour vocation de lutter contre l'isolement des personnes âgées, qu'elles vivent seules ou en EHPAD. "Ça permet de les reconnecter à la vie. Être ensemble, c'est très important, surtout quand vous êtes isolés tout au long de l'année, que vous n'adressez la parole à personne et qu'on ne vient pas vous rendre visite", lâche Sophie Leprieur, la responsable de cette maison de vacances appartenant à l'association.

Les vacanciers sont accompagnés de sept bénévoles des Petits frères des pauvres. Tous se connaissent déjà, via l'antenne lilloise de l'association. Pascal Mouton, le responsable du séjour, s'attache à faire passer à ces seniors les meilleurs moments. "On leur fait découvrir des choses. Il y a des personnes qui n'avaient jamais eu l'occasion de voir la mer avant. Les étincelles dans leurs yeux, c'est la meilleure récompense", sourit-il. Le prix du séjour varie selon les moyens de chacun : il peut aller de trois à une trentaine d'euros par jour.

Pour ces nordistes, les vacances s'achèvent déjà ce dimanche. La maison de vacances ne restera pas vide très longtemps : dès mardi prochain, un nouveau groupe de personnes âgées arrivera de Paris pour profiter de Cabourg.