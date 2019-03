Des seringues usagées découvertes dans la cour d'une école de Montpellier

Montpellier, France

Que faire pour lutter contre la présence de toxicomanes au pied de la cité Gély quartier Figuerolles à Montpellier? Les parents d'élèves de l'école maternelle Docteur Roux sont inquiets. Le mois dernier, une élève a trouvé des seringues dans la cour de l'établissement.

Ozora 4 ans et demi jouait dans le jardin de l'école lorsqu'elle a vu deux seringues usagées par terre. En rentrant a la maison, elle a raconté à son papa qui était un peu affolé "on ne s'attend pas à ça quand on laisse son enfant à l'école maternelle".

Le père d'Ozora, Swann Delamare est le vice président de l'association des parents d'élèves de l'école. Il a aussitôt appelé la police qui avait déjà été prévenue par la directrice. C'est la maîtresse qui a ramassé les seringues avec des gants, Ozora n'y a pas touché. Heureusement, comme beaucoup de ses camarades, elle sait qu'il ne faut pas . Dans le parc de la Guirlande situé juste a côte on en trouve régulièrement. Il y a quelques mois, un enfant s'était planté une aiguille dans la chaussure: " Tout le monde en parle. On explique aux enfants que ce sont des seringues de médecin pour ne pas leur faire trop peur et qu'il ne faut surtout pas y toucher, on leur dit de faire attention à leurs mains et à leurs pieds" explique une maman.

Le phénomène n'est pas nouveau mais il s'aggrave.

Il y a quelques mois, un parent d'élève de l'école a sorti un toxicomane qui s’était installé dans la cour de l'établissement. Les enseignants, lorsqu'ils veulent récupérer leur voiture sur le parking près de l'école doivent attendre le signal des trafiquants. Les activités dans le parc de la Guirlande ont été bannies car c'est trop risqué. Le trafic de drogue fait malheureusement parti du quotidien de ce quartier. A l'école élémentaire Frédéric Bazille voisine, à la récréation les enfants jouent "au dealer et au guetteur".

Les enfants jouent au dealer et au guetteur

Les policiers font plus de rondes mais ça ne règle rien. Les parents désemparés ont donc écrit à la ville, au rectorat et à la préfecture sans grand résultat pour l'instant. Il n'y a pas de remède miracle déplore cette autre mère de famille, "on n'arrêtera pas le trafic. La solution est peut être de créer une salle de shoot ou les consommateurs pourraient se retrouver". Les parents comptent aussi sur le travail des associations qui accompagnent les drogués.

