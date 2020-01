Des services des finances publiques délocalisés dans trois villes du Nord-Pas-de-Calais

L'État s’apprête à délocaliser des services des finances publiques dans cinquante communes de la métropole. Parmi elles, trois communes du Nord-Pas-de-Calais : Denain, Lens et Béthune.

Nord-Pas-de-Calais, France

C'était un engagement de Gérald Darmanin après le grand débat organisé en pleine crise des gilets jaunes. Le ministère des Comptes publics a dévoilé ce mercredi la liste de cinquante communes sélectionnées pour accueillir des services des finances publiques. Trois villes du Nord-Pas-de-Calais en font partie : Denain (Nord), Lens et Béthune (Pas-de-Calais). Elles devraient accueillir dans le courant de l'année prochaine des fonctionnaires qui travaillent actuellement en région parisienne ou en région lyonnaise.

À côté de la France des métropoles, il y a aussi la France périphérique

Olivier Gacquerre, le maire de Béthune, se réjouit de cette nouvelle : "On ne sait pas exactement combien il y aura de fonctionnaires détachés, quels seront les services qui seront proposés ici à Béthune, admet-il. En tout cas, tout ce qu'on peut prendre, on le prend. Ça vient aussi conforter notre desserte TGV. Ça donne tout son sens au combat qu'on a pu mener depuis quelques mois, en rappelant qu'à côté de la France des métropoles, il y a aussi la France périphérique, qui veut s'en sortir et qui a encore des choses à dire, donc la proximité c'est important pour nous."

Et à ceux qui n'auraient pas envie venir dans le Nord, Olivier Gacquerre répond : "Beaucoup disent que finalement, ils ne connaissent pas. On a un cadre de vie, avec des tarifs moins élevés, on a une histoire, beaucoup de festivités, beaucoup d'équipements. Donc je pense qu'il y a de quoi permettre à des gens de s'épanouir."