Des simulateurs de tirs à Vendargues, l'ouverture d'un lieu unique en France

Il y a plusieurs années déjà, une même volonté a rassemblé les quatre associés autour de ce projet : permettre aux forces de l'ordre, aux chasseurs et aux tireurs d'avoir un lieu convivial pour s'entraîner. A Vendargues (Hérault), L'Arsenal allie donc l'équipement, la formation et la mise à disposition de matériel dans un bâtiment de 400 mètres carrés. Armes, gilets pare-balles, couteaux ou encore uniformes... L'armurerie propose du matériel pour les professionnels. Mais la particularité du lieu, ce sont ses simulateurs de tirs accessibles à tous.

Deux salles de simulation sont à disposition. L'une est réservée aux forces de l'ordre, avec des scénarios opérationnels. L'autre est accessible à tous pour y pratiquer le tir sportif, la chasse ou encore le ball-trap, un exercice d'adresse. Le tir sur simulateur permet de tirer sur une cible, sur un gong. "Vous venez, on vous fait soit un abonnement, soit des formules à la séance. Ensuite vous pouvez réserver des créneaux en ligne, et vous venez faire votre séance comme si vous alliez au stand de tir classique" explique François Batoche, président de la société L'Arsenal.

L'armurerie pour les forces de l'ordre © Radio France - Lisa Giroldini

S'entraîner au discernement et à la précision

Loïc le Moel est l'un des quatre associés. C'est en découvrant l'existence de simulateurs de tirs, en développement aux Etats-Unis, qu'il a voulu les intégrer au projet d'armurerie initial. "Le simulateur permet de créer des situations qui entraînent les porteurs d'armes au discernement, à la vitesse, à la précision". S'entraîner sur simulateur permettra aux tireurs d'être plus à l'aise avec des armes, de faire des erreurs et donc de s'améliorer en entraînement.

La police municipale de Béziers et l'école de police de Nîmes se sont également procuré des simulateurs pour leurs équipes.

Les armes laser dédiées à l'utilisation sur le simulateur. © Radio France - Lisa Giroldini

"Un mélange entre une armurerie anglaise, un vieux bar, une cave à cigares"

Aujourd'hui, l'équipe est fière de la récente ouverture de l'Arsenal. "On a essayé de recréer une ambiance, un mélange entre une armurerie anglaise, un vieux bar, une cave à cigares... On a tout mélangé ensemble et je crois qu'on a pas mal réussi. On a construit tous les meubles nous-mêmes, on y a mis vraiment tout notre cœur" raconte Loïc Le Moel

