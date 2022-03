Des sirènes vont retentir ce mercredi partout en France, un exercice classique

Comme chaque mercredi, les sirènes disposées dans les casernes de pompiers et sur de nombreux lieux publics vont sonner en France. Un exercice classique qui n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine pour tester le SAIP, le système d’alerte et d’information des populations.

"Le système retentit tous les premiers mercredis de chaque mois à midi dans le cadre de deux objectifs très précis, explique Yves Hocdé, sous-directeur préparation, anticipation et gestion de crise au sein de la direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l'Intérieur, tester la mise en condition opérationnelle de ces matériels donc bien s'assurer qu'ils sont toujours en état d'usage et surtout faire en sorte que dès lors qu'un événement réel surviendrait, la population ait l'habitude de savoir à quoi correspond ce retentissement de sirènes."

Ce mercredi, une sirène d'une minute et quarante et une secondes retentira alors que lors d'une catastrophe, "il y aura une redondance de l'alerte." Les sirènes seront diffusées trois fois.

"Il est important que toute la population ait connaissance que dès lors que retentiront ces sirènes, [elle doit] se mettre à l'abri et se mettre à l'écoute d'une radio, d'une télévision ou des réseaux sociaux, poursuit Yves Hocdé, pour connaître les consignes qui sont données par les autorités en termes de comportements à adopter face à l'événement qui survient."

La dernière utilisation de ces sirènes remonte aux intempéries mortelles dans les Alpes-Maritimes en 2020.