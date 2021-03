Des sites internet du Loiret inaccessibles après l'incendie chez OVH, à Strasbourg

Après l'incendie des serveurs d'OVH, à Strasbourg, dans la nuit de mardi à mercredi, les conséquences se font aussi sentir dans le Loiret ! Le feu a ravagé un data-center de ce prestataire, qui héberge des milliers de sites internet en France et dans le monde. Selon un communiqué d'OVH, sur les quatre unités du site strasbourgeois, l'une est détruite, une autre endommagée, les autres sont intactes mais inaccessibles à cause des opérations de sécurité. Conséquences, de très nombreux sites sont aujourd'hui inaccessibles, et le département ne fait pas exception.

C'est le cas notamment de plusieurs communes du département, comme Artenay. "On va alimenter la page Facebook de la commune, la mairie reste de toute façon ouverte et un lieu de ressources, et on va diffuser par panneaupocket", détaille le maire d'Artenay, David Jacquet, obligé de trouver des parade. "On va quand même se renseigner d'OVH si l'hébergeur peut reprendre rapidement, ou si on doit prendre un autre hébergement chez un autre prestataire en attendant. Si la situation doit durer, on ne peut pas se permettre, nous la commune, d'avoir un site internet qui ne fonctionne pas, sachant que beaucoup d'usagers l'utilisent aujourd'hui, ne serait-ce que pour des petits renseignements de la vie quotidienne". Parmi les rubriques visitées, les menus de la cantine, le centre de loisirs, ou tout simplement des informations sur les travaux en cours.

Les sites d'autres communes sont eux aussi inaccessibles ce mardi après-midi, notamment ceux de Boësses, Bazoches-les-Gallerandes, Fontenay-sur-Loing , Nogent-sur-Vernisson ou Aschères -le-Marché.

Des entreprises loiretaines également concernées

D'autres sites d'organismes sont touchés, comme tourismeloiret.com, loiretbalades.fr, mais aussi loiret-numérique.fr. Ceux d'entreprises également. "Ça doit faire cinq ans que j'ai mon premier site, et trois ans que j'ai le second, c'est la première fois que cela arrive", explique Julien Piquemal, le gérant de Team Event Organisation, une agence d'évenementiel, à Saint-Denis-en-Val.

Des sites loiretains font aussi les frais de l'incendie chez OVH, à Strasbourg, dans la nuit de mardi à mercredi. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

"Maintenant le souci est de savoir la durée. C'est quand même notre vitrine numéro 1, surtout en ce moment où on peut pas faire de rendez-vous. Sans vitrine c'est compliqué, si cela continue longtemps, cela peut m’empêcher de toucher de nouveaux prospects, puisque par mon site internet, j'ai 15 à 20 sollicitations par semaine. Pour le moment, on est en milieu de semaines, si cela se répare sur la fin de semaine, cela n'aura pas de grosses répercutions, mais si cela traîne, c'est embêtant."