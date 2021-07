Des soignants de l'hôpital d'Alès opposés à l'obligation vaccinale

"On veut pouvoir avoir le choix." Stella, Mégane ou Svanee sont infirmières ou aide-soignantes au centre hospitalier d'Alès. Elles refusent qu'on les prenne pour des "anti-vax". "Nous avons toutes autour de nous des personnes qui sont fragiles ou qui ont des facteurs de risque à qui on a même conseillé de se faire vacciner confie Svanee, aide-soignante. Par contre, on est contre l'obligation." Ce qu'elles reprochent au vaccin ? Qu'il ait été mis sur le marché trop rapidement et qu'on ne connaisse pas ses effets secondaires à court ou à long terme. Les soignants ont pourtant accepté de se faire vacciner contre l'Hépatite B, obligatoire aussi pour travailler en milieu hospitalier. " On a pris la décision de se faire vacciner avec un vaccin pour lequel on a plus de recul. Un vaccin qui peut donner la sclérose en plaques comme effet secondaire, mais si ça nous arrive, nous sommes pris en charge par la Sécurité Sociale parce que ces effets secondaires sont reconnus. Aujourd'hui, pour le vaccin anti-Covid, il y a une clause qui stipule que quelque soient les effets secondaires, qu'ils soient à court ou à long terme, on n'a les moyens de se retourner contre personne. Ce que je réclame, c'est la liberté."

Des tensions dans les services

Ce vaccin contre le Covid suscite de nombreuses discussions au sein des soignants. Il y a des tensions dans les services entre vaccinés et non vaccinés confient-ils. "On respecte les gestes barrières et on n'a jamais été malades" répondent-ils quand on leur demande s'ils ne risquent pas de contaminer les patients dont ils ont la charge. "Et puis l'année dernière, qu'on on était en plein dans l'épidémie ajoute Mégane, une infirmière, nous devions aller travailler même si nous étions positives. Là, ça ne posait de problèmes à personne. Je ne comprends pas trop le raisonnement. Aujourd'hui, parce qu'on ose poser des questions sur quelque chose de nouveau, on nous traite d'irresponsable, d'égoïste. Parfois, ça va même jusqu'à coupable et assassin, c'est ultra violent." A partir du 15 septembre, les soignants, pourtant devront être vaccinés contre le Covid pour pouvoir exercer. Sous peine de voir leur contrat de travail suspendu. "Si on perd notre salaire, comment on va faire ? On a des familles, on a des crédits. Ce n'est pas pour embêter le monde qu'on fait ça. Personnellement, maintenant, ça va au-delà d'un vaccin, c'est la liberté. On devrait l'avoir." Leur souhait, que toutes les personnes qui ne souhaitent pas se faire vacciner rejoignent les manifestations organisées chaque samedi. C'est également le souhait du syndicat Force Ouvrière de l'hôpital d'Alès qui les avait invitées à s'exprimer ce mardi lors d'une conférence de presse.