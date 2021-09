Des soignants de la clinique Millénaire de Montpellier en grève contre l'obligation vaccinale

A partir de mercredi 15 septembre, la vaccination sera obligatoire pour les soignants et l'ensemble des personnels travaillant dans les établissements de santé. Une obligation que dénonçait ce mardi une cinquantaine de soignants de la clinique du Millénaire de Montpellier, en grève devant les grilles.

"Dimanche, j'ai travaillé. C'était mon dernier jour, c'était étrange. Je me suis dit tu sors de la clinique et tu n'auras plus le droit d'y rentrer mercredi", explique Anne, une infirmière présente. Depuis une vingtaine d'années, elle travaille en tant que CDD. Elle aimait sa vie de soignante. "Dimanche, je pouvais encore soigner des patients. Là, je ne peux plus le faire. Je ne suis plus rien." Mais _c_ette obligation a eu raison de l'amour de son métier. "Évidemment de temps en temps, je me suis dit que ce n'était finalement qu'une piqûre. Mais j'ai des valeurs, des valeurs qui grandissent et je ne peux pas les bafouer", affirme celle qui défend le manque de recul du vaccin. Pour ce qui est de la suite, je vais chercher du travail dans des boites d'intérim, je vais demander dans des supermarchés qui ne demandent pas de pass sanitaire. Je ne m'inquiète pas trop pour cela."

Reprendre sa vie d'infirmière plus tard? "Il faudra des mois et des mois pour digérer tout cela. Je ne me vois plus rentrer de nouveau dans ce monde", affirme la jeune femme qui se rendra tout de même à la clinique ce mercredi afin de ne pas faire d'abandon de poste. Mais elle le sait, ce sera un moment difficile et émotionnellement difficile.

Je ne savais pas que je pouvais être dans le camp des résistants

Même chose pour Emilie, déjà bouleversée depuis quelques jours. Elle l'a compris dès cet été. Le gouvernement ne reculera pas. "Il me reste encore à aller chercher mes affaires dans mon casier, à dire aurevoir à mes collègues. J'ai peur. Mais je me dis que je ne trouve plus de sens à mon métier et qu'il est temps de changer", précise la jeune femme, infirmière depuis 20 ans. Son opposition au vaccin s'est dessinée progressivement. "Je me suis souvent demandé de quel côté je me placerais s'il y avait une révolution dans notre pays. Je ne savais pas que je pouvais être dans le camp des résistants, enfin si l'on peut appeler cela de la résistance. Finalement c'est ce que je fais aujourd'hui", précise cette maman célibataire qui va tenter de gagner sa vie dans le commerce.

La crainte d'une détérioration des conditions de travail

Anne et Emilie ne seront pas les seules à devoir ranger leur blouse blanche. Selon les délégués CGT de l'établissement de santé, les non vaccinés représentent 10% des effectifs de la clinique. Avec leur suspension, la crainte c'est de voir des conditions de travail se détériorer. "Pour ceux qui restent, cela va être encore plus difficile. Des lits ont déjà été fermés pour que nous soyons sur une sécurité minimale pour le patient. Mais on pense que les cadences vont être plus sévères. Le risque est de voir une multiplication des accidents de travail ou de l'absentéisme car les professionnels vont se fatiguer beaucoup plus vite. Ils rentrent de congés et sont déjà épuisés", souligne Adeline, une membre de la CGT.

Une prime de 300 euros pour trouver du personnel

Des conditions de travail qui se sont dégradées ces derniers mois avec de nombreuses démissions et départs dans l'établissement de santé, précise le syndicat. Pour palier aux difficultés de recrutement, la direction a lancé depuis fin août la prime de cooptation pour les soignants, depuis le 7 septembre pour les aides-soignants. Une prime de 300 euros destinée à inciter le personnel à recommander des personnes pour venir travailler. "Au lieu de donner 300 euros, le direction devrait plutôt augmenter les salaires, améliorer les conditions de travail et les soignants reviendront", assure Clothilde Ollier, infirmière au urgences et membre du syndicat CGT.