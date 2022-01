Un après l'ouverture du centre de vaccination de Périgueux, des soignants témoignent

"On a fait le calcul il y a trois semaines, je dois avoir 9.000 vaccins au compteur comme ont dit", sourit Anne-Marie. Cette infirmière de 60 ans était là presque dès le début. Aujourd'hui, le centre de vaccination de Périgueux fête ses un an. Il y a pratiquement un an jour pour jour, le 8 janvier 2021, il ouvrait, d'abord dans les locaux de l'hôpital, puis déménageait en mars à la salle de la Filature de l'Isle, un lieu qui à l'origine accueillait des spectacles et des cours de sport. On y vaccinait alors à peine 150 personnes par jour.

"Ça a un côté éphémère"

En un an, plus de 168.000 injections ont été réalisées, grâce à l'engagement de plus de 150 personnes, 67 soignants et 85 non médicaux. Ils se sont relayés pour administrer les premières doses, d'abord aux soignants puis au reste de la population, les deuxièmes doses, les troisièmes doses. Aujourd'hui ils sont encore une vingtaine à vacciner, comme Jean-Pierre, médecin à la retraite. Il vient filer un coup de main régulièrement, trois à quatre fois par semaine. Avec le sourire, à chaque fois. "C'est un lieu extraordinaire. Nous avançons pas à pas, et on voit les choses s'améliorer, petit à petit. Et puis on a retrouvé des confrères, des anciens patients", confie le médecin, qui fait passer les entretiens médicaux avant chaque vaccination. "En fait, on est contents de venir, ajoute Anne-Marie. C'est une situation bizarre, on est à fond dedans, on le prend très au sérieux, et ça a un côté éphémère parce qu'on sait qu'on va disparaître un jour."

"On a tout connu"

"On a tout connu. Des gens contents de se faire vacciner, des gens pas contents, des gens un peu agressifs, des gens inquiets. On a eu des moments où on était fatigués, on a eu des moments où c'est vrai qu'on restait tard le soir parce qu'il nous restait des doses", se remémore Anne-Marie avec beaucoup d'émotion. Mais aujourd'hui, même si la fatigue se fait ressentir, même si elle espère que le centre pourra fermer bientôt, signe d'un retour à la normale, l'infirmière reste plus motivée que jamais. Pour en venir à bout de ce virus. "On y croit. Je veux aller jusqu'au bout. Quand on est infirmier comme moi, ça fait partie de notre vie. On y croit, pour peut-être un jour voir le bout du tunnel."