Dès son arrivée, la préfète du Gard ciblée par des propos sexistes

"C'est une femme ça ??" ou "Elle n'est pas sexy" ou encore "Je l'ai vue dans Gazon Maudit" ... Voici des exemples de commentaires que nous avons pu lire à France Bleu Gard Lozère sous notre post Facebook retraçant l'arrivée de Marie-Françoise Lecaillon comme préfète du Gard, la première femme à ce poste dans le département.

Les commentaires sur Facebook après la nomination de la préfète du Gard - Capture d'écran

Les associations féministes ulcérées

Entrée en fonction lundi 8 mars, journée internationale du droit des femmes, la nouvelle préfète du Gard n'a pas souhaité répondre à ces commentaires sexistes la visant directement. Plusieurs associations féministes ont tenu, elles, à réagir. "Ce n'est malheureusement pas surprenant, détaille Anne Colin du collectif FéNîmistes. C'est assez représentatif du sexisme structurel dans la société. Les femmes sont quasiment toujours attaquées sur leur physique pour remettre en cause leur compétences. On devrait se satisfaire d'avoir une femme préfète, surtout que c'est la première à ce poste dans le Gard. Mais je pense que les commentaires - souvent anonymes - sont le fait d'hommes qui ont peur de perdre leur pouvoir et réagissent en essayant de la rendre incompétente.

"Les bras m'en sont tombés quand j'ai vu les commentaires !" s'exclame l'avocate nîmoise Hélène Mordacq, présidente de l'association Via Femina Fama. Pour autant, elle pointe aussi "les nombreux commentaires en réponse, de gens qui se sont indignés et qui se mobilisent contre cela."

L'avocate dénonce aussi le rôle des réseaux sociaux : "Derrière l'anonymat d'un écran, les gens laissent des propos nauséabonds et je trouve cela effrayant ! J'imagine que l'on doit pouvoir lutter techniquement parlant pour remonter à la source, et identifier les gens qui lancent ce genre d'idées sur les réseaux sociaux. Evidemment, c'est punissable !" On rappelle que l'injure publique à caractère sexiste est punie d'un an d'emprisonnement et de 45.000€ d'amende.