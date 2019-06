Des squares urbains sans tabac, à Coudekerque-Branche

Coudekerque-Branche, France

Le principe est simple : tout espace qui propose des jeux pour enfants est désormais sans tabac, à Coudekerque-Branche. Les fumeurs se sont plus les bienvenues dans ces espaces publics, assume le maire, David Bailleul : "Je dis aux fumeurs qu'ils ont toujours la liberté de fumer, mais dans leur cercle privé. Dès qu'on empiète sur la liberté d'autrui, c'est aussi mon rôle de maire de rappeler qu'on parle de santé publique."

Des affiches ont été apposées dans les squares sans tabac et la police municipale veillera. © Radio France - Matthieu Darriet

Compter sur les enfants pour persuader les fumeurs

Au-delà de l’effet immédiat sur les enfants, qui ne subiront plus de tabagisme passif, viser les squares, c’est aussi faire de la prévention, se félicite le Dr Jean-Pierre Triboulet, de la Ligue contre le cancer dans le nord : "Il y a une sorte de changement de paradigme, de changement de mentalité. On commence à convaincre les enfants pour qu'ils s'interrogent et questionnent les adultes, leurs parents, leurs proches. Et leur demandent pourquoi ils ont un comportement qui n'est pas correct."

Même s'ils se font peut-être un peu rabrouer au départ, les enfants sont une force de persuasion.

Pour faire respecter la règle, le maire compte sur la police municipale. Il envisage surtout des rappels à la loi, même s’il peut y avoir des amendes de 35 euros, en dernier recours.