Un groupe d'une dizaine de jeunes s'est installé il y a plus d'un mois dans le château inhabité de Cabanes sur la commune de Courniou dans l'Hérault. Les propriétaires qui vendent la demeure n'ont pu que constater l'occupation et les nombreux dégâts causés. Impossible pour eux de les expulser.

Courniou, France

Une dizaine de jeunes squattent de manière illégale depuis le 3 mai 2018 le château de Cabanes. Le domaine qui se situe sur la commune de Courniou au nord-ouest de Béziers (Hérault) est en vente. Les lieux ne sont plus habités. Le groupe de jeunes en a eu écho et s'y est installé. Les serrures ont été changées et une boite aux lettres a été installée.

Impossible pour les forces de l'ordre de l'expulser

Au-delà de 48 heures, il faut engager une procédure devant la justice pour obtenir le départ des occupants. Les grilles ont été fracturées, les portes dégondées, les vitres des fenêtres cassées. Le château, construit au 17e siècle, possède un jardin à la française avec des buis centenaires. Ils ont été taillés au tronc.

"L'état des lieux est déplorable" déplore Isabelle Miquel, une des quatre propriétaires.

J'en ai ras-le-bol. C'est de la folie. Ils ont tout arraché jusqu'aux dalles en pierre de 10 kilos dans le sol

Cette bâtisse sans commodité de 2.400 mètres carrés ne possède ni eau, ni électricité, ni toilettes. Les lieux avaient déjà été occupés une première fois en 2011.

À l'époque, il avait déjà été impossible d'expulser les squatteurs. La procédure engagée avait duré deux ans et demi. Les propriétaires qui cherchent à vendre le château sont dans l'impossibilité de le faire visiter. Une plainte a été déposée et un huissier de justice a été mandaté. Les gendarmes se sont rendus sur place à deux reprises.

Nous ne savons plus quoi faire.

