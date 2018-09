Rouen, France

Un attroupement ce jeudi matin autour des grilles du chantier de la réhabilitation du sol de la place du Vieux Marché à Rouen. Des dizaines de personnes, appareils photos à la main, observent cette scène assez fascinante. Plusieurs squelettes entiers, allongés dans la terre à seulement 50 centimètres de profondeur. "La boîte crânienne, le bassin, le fémur ou encore le tibia, on retrouve tous les os en très bon état de conservation car le sous-sol est humide, explique Marc Guillon, chercheur à l'INRAP, l'institut d'archéologie préventive"

Une sacrée attraction pour les rouennais et les touristes © Radio France - Antoine Sabbagh

Ces squelettes ont été mis au jour la semaine dernière par les ouvriers du chantier et immédiatement les archéologues ont été appelés pour des analyses. Et leur conclusion ne fait aucun doute : "Il s'agit de squelettes d'adultes, qui datent d'une période qui va du 16e au 18e siècle. Juste à côté à cette époque il y avait l'Eglise Saint Sauveur et en fait les paroissiens étaient enterrés ici juste à côté de l'église" poursuit Marc Guillon.

Le cimetière d'une ancienne église rouennaise

Nous ne sommes qu'à quelques mètres du bûcher de Jeanne d'Arc mais cette proximité n'a aucun lien avec l'emplacement de ces sépultures. Et le plus étonnant est que ces quelques squelettes ne sont que la partie visible du cimetière "On estime qu'il y a sous la place du Vieux Marché plusieurs centaines de sépultures, peut-être 2 000", estime Marc Guillon.

Les opérations des archéologues vont durer trois semaines, mais la Métropole de Rouen, qui pilote ces travaux du coeur de ville, assure que le chantier n'accusera pas de retard. En tout cas, si vous passez par le centre-ville, n'hésitez pas à passer par la Place du Vieux-Marché : les squelettes sont bien visibles derrière des barrières en métal.