Des stages de conduite pour les seniors en Creuse

Aider les seniors à mieux appréhender les dangers de la route. C'est le thème de rencontres organisées en Creuse par l'association prévention routière. Au programme: des révisions du code de la route et un tour de voiture aux côtés d'un moniteur. Jeudi 20 avril, l'association était à Gouzon.

L'association Prévention routière de Creuse veut aider les seniors à se sentir plus à l'aise sur la route. Découvrir les nouveaux panneaux, mieux aborder un rond point, s'insérer sur la quatre voies... autant de thèmes qui sont évoqués lors de journées organisées dans tout le département. C'est gratuit. Jeudi 20 avril, l'association était à Gouzon, avec le club des aînés ruraux.

61 ans de permis

Parmi les élèves, il y a Michel, 80 ans. Il a son permis depuis une soixantaine d'années. "Moi j'ai commencé avec une 2CV!" Michel conduit encore sur de longues distances, jusqu'en région parisienne. Il apprécie la séance de révisions car il a encore des kilomètres à parcourir. "Quand j'arrêterai, c'est parce que je me rendrai compte que je ne peux plus conduire, que je suis un danger pour les autres, affirme Michel. Pour le moment, je n'ai jamais eu d'accident, ni perdu de point!s Je n'ai eu qu'un PV, sourit-il.

De la théorie et de la pratique

Chaque participant roule environ trois quarts d'heure avec un moniteur. Les formateurs ne sanctionnent personne. Ils veulent pallier les mauvaises habitudes. Aucun point n'est retiré, ni votre permis de conduire. L'objectif de l'association est de permettre aux seniors de rouler en toute sécurité le plus longtemps possible. La prochaine session code et conduite pour les seniors aura lieu à Noth, le 17 mai. Pour organiser une journée dans votre ville, n'hésitez pas à contacter l'association prévention routière de Creuse.