Des stages informatiques pour éviter l'exclusion des seniors dans l'Hérault

Le bus de l'association ADMR sillonne le département de l'Hérault depuis 2016 en organisant des stages d'informatique en milieu rural. Plus de 23% des Français disent être mal à l'aise avec l'informatique et Internet. À l'heure de la dématérialisation, la nécessite de les accompagner s'impose.

C'est un phénomène qui touche bien plus de personnes qu’on ne peut l’imaginer. Plus de deux Français sur 10 (23 %) ne se sentent pas à l’aise avec l'informatique et Internet dans un sondage CSA datant de juin 2018. De nombreux seniors disent avoir des difficultés à suivre les évolutions technologiques. C’est pour cette raison que l’ADMR (Aide à domicile en milieu rural) se déplace dans les villages de l'Hérault avec son bus et propose des formations adaptées.

500 personnes ont participé à des ateliers en 2019 (autant en 2018) dans une trentaine de communes. Le public est âgé de 60 à 90 ans. Ce jour-là, l'API Bus s'est installé à la Guinguette de Bessans, à l'est de Béziers. Une dizaine de personnes ont suivi cette formation informatique. Ce stage a été organisé à la demande de l’association ‘’Ensemble pour nos seniors ‘’

Albert Lécot (71 ans) le président de l’association Copier

Les démarches en ligne sont désormais quotidiennes. Pour les opérations bancaires, pour prendre un rendez-vous médical ou chez le coiffeur, pour contacter une administration comme la caisse primaire d'assurance maladie.

L’ADMR n’a pas la prétention d’en faire des ingénieurs. Mais en rentrant chez eux, les stagiaires avouent être rassurés. Reportage France Bleu Hérault Copier

L'API Bus de l'ADMR s'est installé devant la Guinguette de Bessans © Radio France - Stéfane Pocher

Pour plus de renseignements, il suffit d’appeler le 06.79.51.29.01 ou alors en vous rendant sur le site internet de l’ADMR 34.