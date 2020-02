Des stages intensifs pour trouver un emploi en quatre semaines dans la Vienne

Imprimantes, ordinateurs : dans cet openspace de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Vienne, tout est mis à disposition pour écrire, imprimer sa lettre de motivation et son CV. Au centre de la pièce se situe un bocal, dans lequel les stagiaires se livrent à des exercices. "On y organise des simulations d'entretien d'embauche filmées. Nous, en tant que conseillers, nous nous mettons dans la peau d'un recruteur et on reçoit le demandeur d'emploi. à l'issue de l'entretien on débrief les images et on échange sur ce qui va ou ce qu'on peut améliorer. C'est du concret", explique Mustafa Gursal, directeur de l'association La Boutique Club Emploi.

Favoriser la candidature spontanée

Tout l'enjeu de cette formation est d'inciter les demandeurs d'emplois à se présenter directement, spontanément et physiquement aux recruteurs. "On travaille essentiellement sur le marché caché, c'est à dire on ne s'arrête pas aux annonces de Pôle Emploi ou dans les journaux, on va leur apprendre à faire des candiatures spontanées, à se construire un réseau", détaille Mustafa Gursal. Le stage dure quatre semaines, les douze "stagiaires" y apprennent à fabriquer leur fameux réseau de connaissances et de recruteurs potentiels à savoir les cibler et les attirer. Deux conseillers sont présents en permanence sur les lieux pour conseiller et aiguiller les participants.

70% de taux d'emploi à l'issue de la formation

Depuis le lancement de l'association dans la Vienne, l'association a accueilli une centaine de personnes. 70% d'entre-elles ont trouvé un travail à l'issue de leur formation Club Emploi, principalement dans le secteur tertiaire. Le profil des participants est divers, il y a aussi bien un jeune à la recherche d'un premier emploi qu'une personne plus expérimentée en quête de reconversion.

"Cela fait longtemps que je cherche un travaille, j'ai envoyé des CV, des mails. Là je découvre une nouvelle méthode à laquelle je n'avais pas pensé c'est-à-dire aller au contact des gens", témoigne Myriam, 53 ans, en recherche d'emploi depuis son arrivée à Poitiers en 2017. "Cette formation nous redonne confiance en nous, on s'entraide, on s'entend tous bien et on apprend vite parce qu'on est en petit comité", se réjouit Guillaume, 26 ans, en quête d'une alternance.

Après chaque session, l'association maintient un lien de trois mois, pour suivre l'évolution de ses "poulains".