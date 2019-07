Des stages pour apprendre le code de la route aux sourds-muets à Besançon

L'ADEPA-BFC (Association de Défense et d'Etude des Personnes Amputés) organise jusqu'au 19 juillet des stages pour apprendre le code de la route aux personnes sourdes et muettes. Depuis 1959, les sourds-muets ont le droit de conduire en France.

Des cours en langue des signes et une pédagogie adaptée.

Besançon, France

"Comment font les sourds-muets pour entendre les sirènes des pompiers ?" Si vous vous posez la question, vous serez sans doute surpris d'apprendre que les personnes sourdes et malentendantes peuvent conduire en France. Et ce depuis 1959, et la signature d'un arrêté ministériel.

Formation sur-mesure pour les personnes sourdes et muettes

Pourtant, les difficultés ne manquent pas pour obtenir le permis de conduire chez ces personnes. La première étant l'obtention du code de la route. C'est pour cela que l'ADEPA-BFC (Association de Défense et d'Etude des Personnes Amputés) organise jusqu'au 19 juillet des stages pour apprendre le code de la route aux personnes sourdes et muettes à la Maison de la famille de Besançon.

C'est Adrien Ardon, dirigeant d'une auto-école spécialisée dans l'accueil des personnes en situation de handicap. Le formateur a pris "6 mois pour apprendre le langage des signes", et adapte le contenu de sa formation aux personnes sourdes et muettes. "Ils n'ont pas le même rapport à la langue française, que pour certains ils n'ont jamais entendue", commence Adrien Ardon. "J'utilise donc plus d'images dans mes formations".

Une vision très efficace

"Certaines personnes sourdes-muettes passent des dizaines de fois le code dans des auto-école classiques, l'enseignement n'est pas adapté", continue Adrien Ardon. "Ces candidats sont aussi déroutés par les mots employés dans le questionnaire du code, qu'ils n'arrivent parfois pas à comprendre malgré un interprète". C'est le cas par exemple des termes "sur-gonflé" ou "sous-gonflé" pour parler d'un pneu.

"Je connais les mots, mais le sens de la phrase m'échappe", confirme Riday, 27 ans, participant à ce stage de formation au code de la route.

Pour autant, les sourds-muets sont-ils forcément de moins bons conducteurs que les autres ? Loin de là, assure Adrien Ardon : "Leur vision compense leur surdité, ils ont des yeux bien plus efficaces que les nôtres, et voient les éventuels dangers bien avant les entendants".