Des stages sportifs pour les enfants et les ados de Nîmes

Comme chaque année depuis une quinzaine d'années, la Ville de Nîmes propose des stages sportifs aux jeunes Nîmois pendant les vacances scolaires. Le premier a démarré ce lundi par une demie-journée de préparation à la piscine des Iris, dans le quartier Pissevin. L'occasion pour les éducateurs sportifs de se rendre compte de la manière dont les enfants et les ados se comportent dans l'eau. " Là, je leur fais faire des exercices d'apnée explique Gilles Lelièvre, l'un des éducateurs sportifs de la Ville qui encadre les stages. Parce que quand on va se retrouver sur le Gardon, s'ils se retournent en canoë, ils vont obligatoirement avoir la tête sous l'eau à des moments donnés. Il faut donc être capable de bloquer sa respiration, de ne pas avoir peur d'avoir la tête sous l'eau. Là, ça me permet de les visualiser un peu et de les cerner un peu plus pendant les activités paddle, kayak à la mer ou canoë sur le Gardon".

Des stages de 8 à 15 ans

Si les deux premières semaines de stage sont complètes, ils restent des places pour les semaines suivantes confie Sylvain Barbut, chef de pôle animations sportives à la Ville de Nîmes. "D'habitude, ce sont des stages qui sont très prisés mais on sent un peu une réticence des familles. Elle ont certainement un peu de crainte de la collectivité et puis les informations sont sorties très tard. Il y a encore un mois, on n'était pas sûr de pouvoir mettre en place ces stages dans le respect des règles sanitaires. " Les stages ont finalement débuté ce lundi. Ils permettent aux enfants et ados de 8 à 15 ans de s'initier à une nouvelle pratique sportive : l'escalade, la Via Ferrata, la spéléologie, le canoë, le BMX , le Skateboard, le hockey ou le paddle. "Le lundi, on reste à Nîmes mais les autres jours, ils sont au Grau-du-Roi ou à Collias par groupes de 10 ". 40 enfants sont accueillis chaque semaine, du lundi au vendredi. Ils sont encadrés par 6 éducateurs sportifs de la Ville. Il est toujours possible de s'inscrire. Cette inscription s'effectue au stade des Costières - Direction des Sports, avenue de la Bouvine de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.