Des stands de sensibilisation à la vaccination dans les centres commerciaux du Gers

Trois opérations de sensibilisation et de prise de rendez-vous à la vaccination sont organisées dans les centres commerciaux du Gers. L'idée est de toucher les personnes encore réfractaires et d'inciter les familles à vacciner les 12-17 ans avant la rentrée.

Sensibiliser à la vaccination, même au moment des courses. C'est l'objectif de l'opération menée en ce moment dans le Gers par le département, la préfecture, l'Agence régionale de santé et la Croix-Rouge. Concrètement, un stand de sensibilisation et de prise de rendez-vous à la vaccination s'installe dans les allées d'un centre commercial pour une journée, des médiateurs de la Croix-Rouge vont au contact des clients pour répondre à leurs questions.

Toucher les 12-17 ans

L'idée est de toucher les personnes encore récalcitrantes à la vaccination, alors que 74,15 % de la population a déjà reçu au moins une dose (source : Covidtracker) dans le département. Un public est particulièrement ciblé par cette opération. "Il faut de _toucher les plus jeunes_, explique Philippe Martin, le président du département. Certes, ce ne sont pas eux qui vont faire les formes graves, mais ils sont des transmetteurs à des personnes plus fragiles. Aujourd'hui, ils sont près de 11 000 des 12-17 ans à avoir déjà reçu une dose sur 17 000. C'est bien mais il faut encore faire plus".

L'opération avait lieu ce samedi 21 août dans la galerie du Leclerc d'Auch. Elle se poursuit ce mercredi au Carrefour, puis samedi prochain à l'Intermarché, toujours dans les centres commerciaux de la ville d'Auch.