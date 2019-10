Des stands pour présenter les acteurs de la sécurité à Nancy

Le village de la sécurité s'est tenu place de la Carrière ce samedi 12 octobre à Nancy. L'occasion pour les forces de l'ordre mais aussi les secouristes ou encore les pompiers de présenter leur métier et leurs missions.

Nancy, France

Pour le dernier jour des rencontres de la sécurité, Nancy accueillait place de la Carrière le village de la sécurité ce samedi 12 octobre. Pompiers, secouristes, policiers, gendarmes ou encore militaires tenaient des stands et montraient leurs équipements.

Les visiteurs pouvaient échanger avec eux autour de leurs métiers et de leurs missions. Une manière d'établir le dialogue entre la population et des professionnels aux métiers mal connus, parfois peu appréciés.

Un moment de partage entre acteurs de la sécurité et public

Le village de la sécurité permet de renseigner le public sur la réalité du métier, affirme Joachim, moniteur de tir et membre de la police nationale : "On présente les armes, on explique le fonctionnement, le cadre légal d'utilisation, c'est-à-dire la légitime défense encadrée par la loi".

C'est donc l'occasion, à travers la découverte des métiers et des équipements, de ressentir ses premières émotions de motard, comme Alphonse, 3 ans, ravi de tester une moto de la gendarmerie.