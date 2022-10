Des stars se racontent à Nîmes grâce notamment à Kylian Mbappé

Du beau monde est attendu, ce mercredi, dans les arènes de Nîmes. Les humoristes Jamel Debbouze, mais aussi Booder et la comédienne Michèle Larroque sont invités à raconter leur parcours dans le cadre des « Rencontres inspirantes ». Un évènement « entièrement gratuit », souligne sur France Bleu Gard Lozère, David Tebib. Le président de l’USAM Nîmes Gard est en effet l’un des deux organisateurs de cette manifestation, via son association « Tout est toujours possible ». L’autre organisateur n’est autre que « Inspired By KM », l’association de Kylian Mbappé.

Quid du footballeur ?

France Bleu Gard Lozère a donc cherché à savoir : la star des Bleus va-t-elle venir à Nîmes. Sur ce point, David Tebib reste énigmatique, manière pour lui de ne pas attirer le mauvais sort. « On a dit que c’était avec son association, donc espérons que… tout est toujours possible ! » sourit le président du club de handball nîmois qui joue dans l’élite. L’attaquant parisien a également été annoncé du côté de Madrid, ce mercredi, pour assister notamment à une corrida.

L'objectif de cette manifestation est aussi, comme l'explique le président de l'USAM Nîmes Gard, « de faire germer des ambitions dans la tête des enfants, en s’inspirant des parcours de vedettes ». L'après-midi va démarrer, notamment, sur le parvis des arènes, ce mercredi après-midi, à 13h30, avant de se poursuivre à l'intérieur de l'enceinte.

