Des statues exposées à New York reproduites pour reprendre leur place au château de Biron en Dordogne

Plus de 100 ans après, le château de Biron va retrouver ses statues. Ce ne seront pas les originales, mais des copies. Les "vraies statues" ne sont plus dans la chapelle du château depuis 1907. La "Mise au tombeau du Christ" et la "Pietà des donateurs" ont été vendues par le dernier marquis de Biron à un financier américain et grand collectionneur d'art John Pierpont Morgan avant d'être données un an plus tard au célèbre musée de New-York, le "Met", The Metropolitan Museum of Art.

Une convention de collaboration avec le "Met"

Aujourd'hui, elles sont la propriété du musée américain, mais une convention de collaboration a été signée le 15 février dernier entre le "Met" et le département de la Dordogne, et la Semitour, qui gère le château de Biron pour pouvoir les reproduire à l'identique ici en Dordogne. "J'aurais préféré que l'on récupère les vraies, mais c'est absolument impossible" , souligne le président du département Germinal Peiro. Le "Met" a cédé ses droits de reproduction pour 24.000 euros. Les ateliers des facs similés du Périgord qui ont reproduit Lascaux sont chargés de cette mission délicate, "un vrai défi" explique Francis Ringenbach, le directeur de l'AFSP.

La première reproduction sera livrée au château de Biron à la fin du mois de juin. - G Powell

Une statue attendue en juin à Biron

Francis Ringenbach revient tout juste de New-York où il a comparé les échantillons de couleurs déjà réalisés ici en Dordogne avec la couleur des vraies statues exposées au "Met". Pour faire ce premier travail, le "Met" a envoyé aux ateliers une "photogramétrie", une vision des statues en 3D et en couleurs pour permettre une représentation fidèle des œuvres. Les ateliers ont également reçu 1.800 photos pour commencer leur travail. La première statue devrait retrouver Biron à la fin du mois de juin, la deuxième l'an prochain en 2024.

Deux personnes des ateliers sont détachées pour reproduire ces œuvres du 16e siècle. Les ateliers des fac-similés du Périgord sont connus pour leur travail sur Lascaux 4, mais l'éventail de leurs compétences dépasse l'art pariétal, explique Francis Ringenbach "nous avons déjà reproduit des échantillons de sculpture du cloître de l'abbaye de Cadouin et nous travaillons actuellement sur la production de livres médiévaux pour des archives départementales".