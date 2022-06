Top 14 : des supporters de l'USAP entre joie et déception après la victoire contre Bordeaux

L'USAP a régalé ses supporters face à l'UBB ce dimanche soir, victoire 22 à 15 lors de la dernière journée de la saison régulière du championnat de Top 14. Mais les fans sang et or gardent un goût amer, puisque l'USAP va quand même en barrage face à Mont-de-Marsan (Pro D2).

L'USAP a brillé ce dimanche soir en reversant l'UBB, victoire 22 à 15 lors de la dernière journée de la saison régulière du championnat. De quoi faire rêver les supporters catalans qui se voyaient se maintenir directement en Top 14. Mais Brive, en gagnant face au Stade Français, force l'USAP à se déplacer à Mont-de-Marsan dimanche 12 juin pour disputer le match de barrage.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'avis est pourtant unanime chez les supporters, le stade Aimé Giral a vibré devant ce match, qui s'est joué à guichets fermés. "J'ai pleuré tout le match de joie, c'était magnifique", avoue Katia, encore les larmes aux yeux.

"La victoire est amère." - Philippe, supporter de l'USAP

Une victoire méritée, mais aussi synonyme de grosse déception pour Philippe : "Malheureusement, la fête est gâchée, la victoire est amère". Un peu de rancœur même, envers le Stade Français, qui a perdu à domicile face à Brive. Clément a un message de revanche à faire passer aux Parisiens : "On va gagner contre Mont-de-Marsan, et l'année prochaine, on va vous crever !"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mais pas de quoi décourager les supporters, Carla ira quand même à Mont-de-Marsan dimanche prochain : "On va les suivre jusqu'au bout, une vraie Catalane sang et or, et Visca l'USAP !"