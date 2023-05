Des supporters du Clermont Foot font une cagnotte pour remercier Maximiliano Caufriez

Ils veulent remercier Maximiliano Caufriez pour sa saison à leur manière. Des supporters du Clermont Foot ont lancé une cagnotte pour l'association dont le défenseur central est le parrain, un foyer de vie pour jeunes handicapés en Belgique.

L'idée part d'une blague explique Guillaume, un des animateurs du compte Twitter Space CF63. "En rigolant on s'est dit on va faire une cagnotte pour payer son transfert", s'amuse le supporter. Maximiliano Caufriez est prêté avec option d'achat par le Spartak Moscou mais l'opération semble difficile financièrement pour le Clermont Foot.

Aider un foyer de vie pour jeunes handicapés

Mais samedi 27 mai après le dernier match à domicile du Clermont Foot, Guillaume et ses amis rencontrent le défenseur et lui demandent s'il est parrain d'une association. "Ça nous a fait tilt tout de suite, on fait une cagnotte ce sera notre façon de le remercier." La somme récoltée va partir pour ce foyer de vie située à Hyon en Belgique.

"Ca nous a touché en on espère que ça va toucher les gens", explique Guillaume. En quelques heures, la cagnotte cumulait déjà près de 300€. Pas assez pour le transfert de Maximiliano Caufriez mais de quoi aider ce foyer de vie à monter des projets avec les adolescents handicapés.