Des supporters du Stade Rochelais pour la finale de la Challenge Cup jusque dans les campings de l'île de Ré

Charente-Maritime, France

Au camping Le Puma , à la Couarde dans l'île de ré , certains campeurs affichent ostensiblement leur soutien au Stade Rochelais. Voilà 5 ans que tous les ans, ils arborent fièrement sur leurs caravanes, leurs auvents ou dans les arbres, des fanions aux couleurs du club de rugby. Et cette année encore plus que jamais, car le Stade Rochelais est en finale de la Challenge Cup.

Roland Villain et ses copains campeurs dans l' île de Ré © Radio France - Catherine berchadsky

Roland : supporter du Stade Rochelais depuis toujours

C'est Roland Vilain, un habitant de Dompierre-sur-Mer, près de La Rochelle qui est à l'origine de tout. Cet habitué du camping, Le Puma, à La Couarde, dans l'île de Ré , vient camper depuis une trentaine d'années. Il a réussi, il y a 5 ans, à convaincre ses voisins de caravane de s'afficher aux couleurs du Stade Rochelais. C'est lui qui leur fournit ainsi depuis 5 ans les fameux drapeaux jaunes et noirs : " ils sont à fond maintenant, je leur ai passer le virus" se réjouit Roland, un ancien joueur du club, du début des années 60.

Campeurs et supporters du Stade Rochelais , depuis 5 ans © Radio France - Catherine Berchadsky

Trois avions et un bus affrétés par le Stade Rochelais

Roland qui souffre du dos , ne se voyait pas partir pour Newcastle, il a donc choisi de suivre la finale depuis la Fan zone du Stade Rochelais vendredi soir, ses amis eux, seront ensemble pour suivre le match à la télévision sur France 4. Suite à la grève des contrôleurs aériens , la compagnie Ryanair a annulé ses vols pour l'Angleterre, résultat, trois avions au total ont du être affrétés spécialement par le club pour emmener les joueurs et leurs supporteurs, en Angletterre. Il s'agit d'un Boeing 737 de 189 places et de deux avions d'une centaine de places chacun. Les deux derniers partiront ce vendredi matin . Un bus de 69 places a également quitté ce jeudi soir La Rochelle pour Newcastle . Pour tous ceux qui n'ont pas eu de places, ils pourront suivre la finale entre le Stade Rochelais et Clermont Ferrand, sur France bleu la Rochelle. Emission spéciale à partir de 16h en direct du bar les Vieux crampons de la Rochelle.